Дети Екатерины Климовой, Татьяны Волосожар, Сергея Филина и Камиля Ларина сыграли сказочных персонажей в новогоднем мюзикле театра-студии «Непоседы»

В концертном зале «Планета КВН» состоялся традиционный новогодний концерт театра-студии «Непоседы». В этом году художественный руководитель Елена Пинджоян подготовила для зрителей яркое музыкальное представление из двух частей. Первое отделение воплотилось в музыкальном спектакле по мотивам сказки детской писательницы Елены Велены «Коварная Спичка». Все роли исполнили воспитанники театра-студии «Непоседы». Волшебных сказочников сыграли Сергей Филин и Давид Хиникадзе. Роль мамы исполнила выпускника «Непосед» и в прошлом ведущая программы «Утренняя Звезда» — Юлия Малиновская. А на роль отца пригласили виртуозного гармониста Святослава Шершукова. Ведущими второго отделения, концертного, стали Артем Аршавин и Таисия Маслякова, также в прошлом «Непоседы». Концертную часть украсили зажигательные номера солистов театра-студии и участников шоу «Голос Дети».

Сюжет первой части музыкального представления повествовал нам о спичечном коробке, который вдохновлял маленькие спички на добрые дела. Но была в нем и злая спичка! И она решила испортить самый главный зимний праздник одной дружной семье. А команда «Непосед» пытается помешать ей и спасти светлый праздник. Представление построено в формате дивертисмента самых добрый и сказочных концертных номеров, когда-либо исполняемых подопечными театра-студии «Непоседы» за всю 30-летнюю историю.

Было также и множество музыкальных сюрпризов. Среди них и номер «Щедрик». В его основу легло хоровое а-капельное пение знаменитой украинской новогодней песни и традиционные колядки, которые прочитали новоиспеченные «Непоседы» — Анжелика Транькова, дочка фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, и дочь актера Камиля Ларина – Лейсан. «Потрясающе! Мне где-то привычно быть в такой среде. Но вот сейчас эта суета закулисья. Очень рада, что была там. У нас даже случился небольшой казус по моей вине. Я не проследила, и Анжелике не сделала костюм к номеру. Но нас выручили мамы. Я хочу сказать, что «Непоседы» — это огромная семья, здесь потрясающая атмосфера. Я безумно счастлива быть здесь. Анжелика читала колядки в номере «Щедрик» и выступала с юными артистами в других номерах новогоднего мюзикла», – поделилась впечатлениями Татьяна.

«Давно не хватало каких-то праздников, хотя сам занимаюсь этим каждый день. Но вот сегодня я получил удовольствие в качестве зрителя! А самое главное, что дети, которые выходили на сцену, получали удовольствие. Было видно, что детям очень нравится. Все заняты. Красивые костюмы, улыбки на лицах. Праздник, просто праздник! Елена Михайловна большая молодец. Мне очень понравилось! Очень хорошо, что такие праздники существуют. Я разглядывал взрослых, которые пришли своих деток поздравить. И мне показалось, что дети были и на сцене и в зале. Получилось очень по-семейному!» — рассказал Камиль Ларин.

Кроме украинских колядок, среди номеров были и любимая многими с детства народная песня «Веселые Гуси», которую вместе с совсем еще юными артистами исполнила дочка актрисы Екатерины Климовой – Белла. Яркие костюмы, зажигательные танцы на сцене заставили зрителей пуститься в пляс, хоть и сидя. Белла уже второй год обучается в театре-студии и делает большие успехи.

«Я играла в сцене «Ночь Тиха» и «Гуси». Больше всего мне понравились «Гуси», потому что там мы пели. Все очень понравилось. Было весело» — поделилась впечатлениями Белла Месхи.

Финальным номером стал международный рождественский гимн и одно из самых известных рождественских песнопений на музыку Франца Ксавье Грубера в русском переводе – «Ночь Нежна». На сцену вышли все действующие подопечные театра-студии «Непоседы». Более двухсот детей заворожили ангельскими голосами весь зал.

Мюзикл «Поделись светом души своей» стал для «Непосед» дебютным, а теплые отзывы зрителей подтвердили успех представления. Коллектив планирует и дальше продолжить традицию музыкальных спектаклей для всей семьи.

Фото – Тимур ХАНИФАЕВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.