«Онегин» в Театре на Таганке

Мюзикл стал первым спектаклем объединенного Театра на Таганке!

Новый музыкальный спектакль – интерпретация мюзикла Onegin, поставленного в Канаде пять лет назад. Режиссёр Амиель Гладстон взял за основу либретто оперы Петра Чайковского 1879 года, переведенное на английский язык. Канадский композитор Веда Хилле написала музыку в стиле инди-рок. Мюзикл стал важным культурным событием, получил 10 наград театральной премии имени Джесси Ричардсона.

И вот теперь московский режиссёр, трижды лауреат премии «Золотая Маска» Алексей Франдетти решил непростую задачу: адаптировал для российской публики канадский мюзикл. После перевода сценария на русский язык он добавил в ряде сцен тексты Пушкина. Также были обработаны звучащие в спектакле фрагменты оперы Чайковского.

Бал-карнавал в Петербурге

Венчание Татьяны и генерала

Татьяна с гитарой на капоте трейлера

Ленский и Онегин перед дуэлью

Трике на именинах Татьяны

Последнее свидание Онегина и Татьяны

Премьера в Театре на Таганке состоялась в середине декабря, отзывы появляются разные. Не все одобряют изменения текстов в соответствии с жанром и из-за двойного перевода. Но всё же можно считать, что публика хорошо приняла «Онегина».

Создателям мюзикла удалось передать основные идеи знаменитого произведения и характеры персонажей. Искренняя Татьяна Ларина (Софико Кардава, Наталья Инькова) решилась признаться в любви, вопреки традициям. Циничный, самонадеянный Евгений Онегин (Павел Лёвкин, Максим Маминов) делает свой выбор. Ветреная Ольга (Дарья Алыпова, Анастасия Вивденко) кокетничает с Евгением, вызывая ревность жениха Владимира Ленского (Иван Коряковский, Александр Казьмин). Романтик–поэт готов стреляться даже с другом, а после его гибели Ольга быстро вышла замуж. Трагическая история из-за ошибок юных людей, не имеющих жизненного опыта.

Через несколько лет мог сложиться другой любовный треугольник. Вернувшись в Петербург, Евгений случайно встретил на балу Татьяну – теперь уже жену генерала Гремина (Игорь Иванов, Евгений Бодяков). Он влюбился и рассчитывает на взаимность, но светская красавица остаётся верна мужу.

Правильно ли поступила Татьяна? Может, Евгений раскаялся и заслужил прощение? Что важнее – старая любовь или уважение к супругу? Чем можно пожертвовать ради любимого? На эти вопросы нет прямых ответов, зрители сами могут оценить достоинства героев и осудить пороки. В финале звучит один совет: не пропустите свою любовь!

В спектакле задействованы в основном молодые актёры, у них есть возможность продемонстрировать свои таланты: они играют, поют, танцуют, контактируют с публикой. Они стараются, с энтузиазмом справляются с задачами, поставленными режиссёром.

Пение главных героев производит приятное впечатление. Хотя непривычно, конечно, видеть знакомые с детства литературные персонажи в образе рок-певцов (экзальтированный Ленский перед дуэлью, Татьяна с гитарой на капоте трейлера после написания письма).

Музыку на протяжении спектакля исполняет ансамбль: Александра Басова, Елизавета Высоцкая, Марфа Кольцова, Вадим Николайчук, Кристина Соболева. Музыкантов можно увидеть на заднем плане в окнах третьего этажа кирпичного здания (особняк Лариных в первом отделении).

Смешение инди-рока и музыки Чайковского отразилось на костюмах (созданы Екатериной Гутковской). Сначала парни и девушки, читающие книги Пушкина, одеты в фольклорно-джинсовом стиле 1970-х. Затем Евгений появляется в кожаной куртке, а Татьяна в лёгком платье и ботинках. Позже герои больше похожи на современников великого поэта. На балу столичные дамы танцуют в белых длинных платьях, а кавалеры в элегантных костюмах. Самое эффектное преображение, естественно – Татьяна (шикарное платье и шляпка в форме лебедя).

Важное значение для успеха постановки имеют оригинальная хореография (хореограф Ирина Кашуба) и удивительная сценография Анастасии Пугашкиной. Особое впечатление произвела огромная старая машина-трейлер. Она становится то сельским домом, то комнатой Татьяны, то фудтраком (фургоном с кухней), на котором месье Трике приезжает на именины Татьяны. Когда действие происходит в Петербурге, трейлер превращается в набережную Невы, а потом в разводной мост. Во время последнего свидания Татьяну поднимают на мосту, она печально смотрит на стоящего внизу Евгения.

Радикально изменена сцена дуэли. Вместо выстрелов из пистолетов – столкновение ретро автомобилей. При свете фар видны силуэты дуэлянтов. После лобового удара машин Ленский объявил, что погибает за любовь, и улыбаясь, покинул сцену.

На мой взгляд, плюс новой постановки – лёгкий юмор и ирония. В начале вызывают смех заигрывания повесы Онегина с женщинами в зрительном зале. Во многих сценах до дуэли звучат шутки, смешные реплики, появляются нелепые персонажи (нянь Татьяны – мужчина в платочке). Некоторые «приколы» и манера общения актёров со зрителями взяты из канадского либретто, рассчитаны в основном на молодежь.

Новый мюзикл в Театре на Таганке получился современным и динамичным, спектакль вызывает яркие эмоции и сочувствие героям. Запоминается главный месседж, написанный на толстовках артистов: Never stop loving…

Думаю, что «Онегин» может понравиться даже тем, кто считает скучными романы из школьной программы.

Ольга КОРОЛЁВА,

Фото автора и Натальи ЩЕРБАКОВОЙ

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