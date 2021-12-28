Отправься в Рождество на поиски Кая

Эта удивительная история волнует многих с детства. Ведь она о самых важных и вечных ценностях — о Верности, Дружбе, Любви. Это по-настоящему зимняя и новогодняя история про истинное волшебство, которое способны сотворить искренние чувства. «Снежная королева» вдохновляла творческих людей не только на постановки и экранизации, но и на создание собственных произведений по мотивам. Так случилось и с Эммой Лисовец — детским поэтом. Она сочинила собственную историю — сказку в стихах «В поисках Кая», населив ее новыми персонажами и событиями. А потрясающая команда из актеров, музыкантов и художников решила воплотить сказку на сцене. Получился потрясающий международный проект, который уже неоднократно был показан в Европе — Барселоне, Риге, Праге — в «Русском доме», в его филиалах в каждом из названных городов. Три года до пандемии с успехом история звучала со сцены для публики разных возрастов. Каждый раз это происходило по-новому, разными голосами, а бессменной оставалась Герда в исполнении Марины Лисовец.

И вот, наконец, это удивительное представление в Рождество смогут услышать и увидеть в России! Зрители приглашаются в компании родных и близких — ведь, это семейный спектакль. Сказка в стихах «В Поисках Кая» оживает, звучит, впечатляет и запоминается благодаря трём самым выразительным видам искусства, соединившимся воедино – музыке, живописи и живому художественному слову.

Под удивительные, полные волшебства звуки вибрафона и мелодии композитора Владимира Голоухова и яркий видеоряд на большом экране, создаваемый на протяжении всего представления художницей эбру (техника рисования на воде) Валентиной Демуровой, замечательный актерский дуэт прочитает сказку. Да так увлекательно и виртуозно, «на разные голоса», что и не поверится, будто голосов всего два. Ведь это актёры театра, кино, озвучания, одни из самых узнаваемых и востребованных сегодня голосов, озвучившие и голливудских артистов, и мультипликационных персонажей, и множество компьютерных игр, и сотни аудиокниг – Марина Лисовец и Александр Дзюба.

Автор сказки Эмма Лисовец подметила: «Как душевно и тепло, когда тебе читают вслух! Будь ты маленький или взрослый – это самое естественное и прекрасное, что может случиться с тем, кто любит разбудить фантазию, отдавшись приключенческому сюжету! Сказки, которые нам читают в детстве, помогают нам взрослеть, а после согревают детскими воспоминаниями о том, как нам с любовью читали!».

Счастливчики, которые успеют купить билеты и попадут на спектакль, окажутся не только внутри удивительной сказки, но и смогут унести её частичку на память. Можно будет приобрести книгу «В поисках Кая» или волшебный рождественский подарок — открытка, раскраска и сюрприз. Книгу можно будет подписать у автора. А ещё всех вас ждут праздничная лотерея, хорошее настроение, удивительная атмосфера. Поспешите занять места в зрительном зале. Герда скоро отправится на поиски Кая. И без вашей поддержки ей не обойтись.

Место встречи — Magnus Locus, дата — 7 января, начало поисков — 13.00. И да, важное — QR-код не требуется. Это ли не начало чудес?

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