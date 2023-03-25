ЯРОСЛАВЛЬ: Проект «Юные актеры – детям Донбасса» подвел итоги

23 марта в Ярославле состоялись завершающие показы спектаклей федерального проекта «Юные актеры – детям Донбасса», реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект, организованный АНО «Музыкальное сердце театра» и длившийся восемь месяцев, проходил в несколько этапов.

Первые благотворительные показы для детей из зон СВО состоялись в Москве в августе 2022 года. Затем юные актеры из театральной студии Светланы Горшковой отправились с гастролями по югу России, посетив Краснодар, Новороссийск, Анапу, Симферополь, Евпаторию, Севастополь и Ростов-на-Дону. Позднее спектакли увидели дети, временно проживающие в Твери, Иванове, Туле, Екатеринбурге, Рязани и Саранске. Показы завершающего этапа проекта прошли в марте 2023 года в Москве, подмосковном Подольске, Орле и Коврове. Завершился проект символично на родине первого русского театра в Ярославле.

За 8 месяцев, которые длился проект «Юные актеры – детям Донбасса», почти 20 000 детей в 18 городах России, посетили 44 показа спектаклей. В каждом регионе проект пользовался поддержкой местных властей. Дети из зон СВО, проживающие в городах, где проходили показы, с трепетом и благодарностью принимали постановки, в которых главные роли исполняют их сверстники: мюзикл композитора Евгения Крылатова «Красная шапочка & Серый волк» и инновационный спектакль-урок для подростков «Юная любовь в пяти театральных измерениях» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

«За время существования наших постановок, мы с артистами еще не встречали таких заинтересованных и сочувствующих глаз, такой теплой и проникновенной отдачи, какую мы получали на каждом спектакле в каждом городе все эти восемь месяцев. Мы полюбили этих детей и искренне желаем им всего доброго. Пусть впереди их ждет как можно больше хорошего и светлого. Спасибо Президентскому фонду культурных инициатив за такую возможность – вместе делать мир чуточку лучше», – поделилась впечатлениями о проекте и рассказала о его зрителях режиссер-постановщик Светлана Горшкова.

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