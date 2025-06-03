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Дети участников СВО посетили экскурсию и концерт звезд в Музее Победы

editor
By editor
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Елена Север и Анна Цивилева
Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Дети героев специальной военной операции из регионов России посетили Москву в Международный день защиты детей и день двухлетия с начала работы фонда «Защитники Отечества». Фонд, Музей Победы и медиахолдинг «Русская медиагруппа» организовали для них экскурсию и концерт звезд «Русского Радио» в Музее Победы в рамках проекта «Наша Семья – наша Победа!».

«Фонд «Защитники Отечества» уделяет особое внимание поддержке семей участников и ветеранов специальной военной операции. Для нас важно, чтобы ребята чувствовали заботу и внимание. Мы реализуем образовательные, культурные и социальные проекты, чтобы помочь им развиваться, получать новые знания, раскрывать таланты и уверенно смотреть в будущее. Организуем творческие конкурсы, путешествия и патриотические мероприятия, которые помогают детям расти в атмосфере любви. Хочу поблагодарить всех наших партнеров за помощь в организации совместных проектов для ребят», – заявила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В рамках праздника дети осмотрели экспозиции Музея Победы, приняли участие в увлекательном квесте, а затем посетили концерт звезд. Перед гостями выступили организаторы мероприятия – Юрий и Владимир Киселёвы, а также Елена Север, Жасмин, Амирчик, ST и группа «Земляне».

«Сегодня мы все отмечаем замечательный праздник и хотим поддержать детей участников специальной военной операции. Я уверена, что ребята получат массу удовольствия, впечатлений и будут еще очень долго вспоминать общение со звездами. Хочу поблагодарить фонд «Защитники Отечества», Анну Евгеньевну Цивилеву и всех сотрудников за их самоотверженный труд, преданность делу, за то, с какой любовью и заботой они выполняют поставленную задачу. Мы и дальше продолжим совместную работу по поддержке ветеранов и членов их семей», – прокомментировала член совета директоров медиахолдинга «Русская медиагруппа» Елена Север.

Мария Гартвик, вдова героя специальной военной операции, сопровождала на экскурсии и концерте своих детей, Василису и Софию. Девочкам очень понравилась программа. «Предложил эту поездку наш социальный координатор из фонда «Защитники Отечества». И, конечно же, мы согласились принять участие в увлекательном мероприятии. Первый раз мы обратились в фонд в то время, когда мой супруг пропал без вести. К сожалению, муж погиб. Социальный координатор во всем нам помогает: решает вопросы с документацией, организует поездки в лагерь для детей и во многом другом. Большое спасибо фонду за поддержку», – рассказала Мария Гартвик.

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