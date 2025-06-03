Юрий Куклачёв подарил жителям и гостям столицы два часа счастья

1 июня, в День защиты детей, в Театре Эстрады состоялся торжественный финал серии представлений «Самый добрый клоун» народного артиста РФ Юрия Куклачёва. Единственный показ мультижанрового шоу легенды цирка в Москве официально завершил одноимённый тур, реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках социально-значимого проекта тысячи детей, которые нуждаются в поддержке государства и общества, на безвозмездной основе посмотрели двухчасовую программу с номерами знаменитой династии Куклачёвых, звёзд эстрады и цирка, в том числе, иллюзионистов, эквилибристов, жонглёров, акробатов и воздушных гимнастов. Особенное внимание и восторг у публики Казани, Набережных Челнов, Йошкар-Олы, Чебоксаров, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы неизменно вызывали пушистые артисты единственного в мире Театра кошек Куклачёва, который в этом году отмечает 35-летний юбилей. Каждый город тепло встречал любимого клоуна, не стал исключением и тысячный зал Театра Эстрады.

Режиссёр-постановщик бенефиса и исполнитель большого количества клоунских реприз Дмитрий Куклачёв составил программу, где происходила постоянная смена жанров и граней настроения. Представление, соединившее цирк и эстраду, объединившее детей и взрослых, началось с пронзительных звуков трубы и мини-фильма о Юрии Куклачёве. Обладатель международных цирковых наград, названный в мировой прессе «Русским чудом», практически не уходил со сцены, сопровождая или представляя номера участников шоу.

С особым трепетом великий клоун приглашал на сцену Елену Куклачёву, музу и жену, с которой в этом году отмечает 55-летие совместной жизни. А также — дочь Екатерину Куклачёву, которая показала несколько ярких номеров с кошками, добавив нежности и чувственности грандиозному спектаклю. А страсти, величия и красоты привнесли в шоу выходы Марины Куклачёвой, невестки Юрия Дмитриевича, которая две недели назад стала победительницей конкурса «Миссис Москва-2025». Среди интересных и неожиданных сюрпризов московского показа было вокальное выступление «Миссис Россия» Нины Банной и трогательный номер народной артистки Башкирской АССР Венеры Рахимовой, которая пообщалась с публикой голосом Незнайки.

Зажигательная программа подарила встречу с популярными артистами: Азизой, Тимуром Еремеевым, Андреем Удаловым, Алексеем Хвацким, юной певицей и гимнасткой Марией Лониной, которая представила фееричную композицию «Мы — чемпионы», созданную её мамой. С помощью красочных костюмов, благодаря артистизму и энергии участников шоу-балета «Бенефис», каждый песенный номер стал впечатляющим мини-спектаклем.

Продолжительных аплодисментов удостоилась звезда цирка Евгения Завадская, показавшая мастерство, профессионализм и смелость в номере-парении на канате. Евгения Трускова и Анастасия Мороз блистательно выступили в редком цирковом жанре «икарийские игры» с элементами воздушной гимнастики и ручного эквилибра. Восторг и изумление публики вызвали номера фокусников-иллюзионистов Лерико и Михаила Цителашвили, которые создавали в зале атмосферу волшебства и сказки. Всех участников спектакля можно назвать украшением шоу, и всё же настоящими бриллиантами юбилейного эстрадно-циркового бенефиса были пушистые артисты — свыше ста кошек показали свои таланты и неподдельную доброту, адресованную людям.

Шоу закончилось, но оно должно продолжаться, считает Юрий Дмитриевич Куклачёв. Легендарный клоун, подаривший московским зрителям в День защиты детей два часа счастья, планирует продолжение тура по городам Урала.