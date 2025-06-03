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Долина, Цой и RASA поздравили детей с праздником

editor
By editor
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звездная страна
Фото предоставлено организаторами концерта

В концертном зале «Москва» на территории парка «Остров Мечты» прошел яркий и трогательный гала-концерт «Звездная страна», приуроченный ко Дню защиты детей. Мероприятие стало настоящим праздником для юных артистов со всей страны, объединив талант, искренность и музыку в одном волшебном вечере.

Гала-концерт стал кульминацией фестивального движения «Созвездие детских талантов» и подарил лауреатам уникальную возможность выступить на одной сцене с легендами российской эстрады. Сольные исполнители и творческие коллективы представили зрителям яркие вокальные номера, наполненные мечтами, надеждами и неподдельными эмоциями.

«Мы верим, что каждый ребенок талантлив, и наша задача – создать для него пространство, в котором он сможет раскрыться и поверить в свои силы. “Звездная страна” – это не просто сцена, это символ будущего, где голос каждого ребенка услышан», –  подчеркнула Марина Зурабова, президент фестивального движения «Созвездие детских талантов».

Звездными гостями вечера стали Лариса Долина, Анита Цой, Chris Yank, Родион Газманов, Таисия Повалий, Анастасия Макеева, RASA, TIMANIO, Ирина Ортман, Наталья Соловей, Ирина Зорина, MILANA STAR и MARI M. Они не только поддержали юных артистов, но и подарили зрителям незабываемые музыкальные моменты. Эффектные костюмы, световые шоу и атмосферные декорации сделали концерт по-настоящему зрелищным и душевным.

«Я вижу, с каким волнением дети выходят на сцену, как горят их глаза. Для меня честь – быть рядом в этот момент и делиться своей энергией. Это вдохновляет и наполняет верой в завтрашний день», – поделилась впечатлениями Анита Цой.

«Я всегда с радостью принимаю участие в подобных проектах, ведь поддержка молодых талантов – это инвестиция в наше культурное будущее. Эти дети – настоящее чудо», – отметила Лариса Долина.

Особое внимание организаторы уделили почетным гостям – семьям участников и ветеранов СВО, детям с инвалидностью и ОВЗ. Для них концерт стал символом заботы, поддержки и благодарности. Мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда «Созвездие детских талантов» и Продюсерского центра «Звездная страна».

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