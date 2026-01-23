«Девчонка из Москвы»: Виктория Гиссен представила релиз своего первого альбома

Девчонка из Москвы. Именно ей доверили исполнение своего лучшего и сокровенного Александр Розенбаум, Сергей Трофимов и Екатерина Семенова.

ВИКТОРИЯ ГИССЕН представила релиз своего первого альбома «Девчонка из Москвы» — дебютной сольной студийной работы артистки, знакомой зрителям по телепроектам «Голос», «Три аккорда», передаче «Хорошие песни», «Романтика Романса», «Привет, Андрей!», а также по концертным выступлениям и работе на сцене Театра Эстрады (мюзикл «Вальс-Бостон»).

В альбом вошли песни, объединённые темой женских историй — личных, эмоциональных и узнаваемых сюжетов, которые исполнительница выбирала как часть своего репертуара. Отдельная часть релиза — композиции, доверенные артистке авторами Александром Розенбаумом, Сергеем Трофимовым и Екатериной Семёновой. В альбоме представлены песни «Держи свой такт», «Голуби» и «А не вот это вот всё» в авторском прочтении исполнительницы.