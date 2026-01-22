Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки"А жизнь моя, как поезд на пути": Ольга Стельмах выпустила новую композицию...

«А жизнь моя, как поезд на пути»: Ольга Стельмах выпустила новую композицию с дорожным вайбом

T2
By T2
138
ольга стельмах - а жизнь моя как поезд на пути

Когда жизнь похожа на нескончаемый поезд — хочется, чтобы в каждом вагоне было место свету, смеху, случайным историям и теплым встречам.
Новая песня Ольги — это не философский трактат и не прощальная грусть, а лёгкая, яркая история о том, что настоящая магия жизни — в наших попутчиках, в доверительных разговорах «по душам», в непредсказуемых поворотах, где случайный сосед по купе становится частью твоей судьбы.

В каждом куплете — перезвон подстаканников, радужный рассвет за окном и уют того самого вагона, где одиночество тает в улыбках. Здесь даже расставания звучат светло, а простые жизненные афоризмы превращаются в музыку-настроение, которая согревает душу.

Несмотря на глубину смысла, звучание песни остаётся удивительно лёгким и светлым. Эта лёгкость и мелодичность создают атмосферу доверительного разговора, где искренний голос автора делится личной историей.

«А жизнь моя, как поезд на пути» — песня, после которой хочется жить шире, смеяться чаще, и просто наслаждаться поездкой.

Ольга Стельмах — Заслуженный деятель искусств России, автор национального проекта «Страна Есения». В её творческом багаже 15 сольных альбомов и множество российских и международных наград, включая премии «Шансон года», «Золотой микрофон», «Великие люди России», «Талант и призвание».

Предыдущая статья
«Пилигрим»: Рубцов готовится к новой опасной миссии
Следующая статья
Психологический триллер «Нюрнберг» выходит на большом экране

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru