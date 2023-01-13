Девелоперская компания Донстрой при участии Галереи Люмьер открыла выставку «СПАСИБО!»

Девелоперская компания Донстрой при участии Галереи Люмьер 10 января открыла выставку «СПАСИБО!», посвящённую празднику вежливости и благодарности. Уличная экспозиция, в составе которой 40 работ, основана на архивах авторов, с которыми работает Галерея Люмьер.

11 января – особенный день, когда во всём мире отмечается международный день «Спасибо», благодаря идее ООН и ЮНЕСКО обозначить данное событие и показать миру, как важно быть добрым и отзывчивым. С каждым годом всё больше стран присоединяется к празднованию этого события. Он отмечается и в нашей стране: люди благодарят друг друга, организуют благотворительные концерты, сборы денежных средств нуждающимся в помощи, участвуют в конкурсах и флешмобах.

«Спасибо» - это выражение признательности, слово, которое знакомо нам с раннего детства. Одно из первых, после «мама» и «папа», которому учат нас родители. Это чувство благодарности за каждый прожитый день. Мы говорим его нашим любимым и родным, коллеге, воспитателю детского сада, учителю, доктору, учёному, спортсмену, продавцу, строителю и солдату. Всем тем, кто каждый день трудился и трудится на благо Родины и человека, делая нашу жизнь осознанной, радостной и насыщенной!

В этой выставке мы познакомим Вас с чёрно-белой фотографией XX века, которая представлена отечественными фоторепортёрами: Иваном Шагиным, Валентином Хухлаевым, Юрием Шаламовым, Андреем Князевым, Владимиром Лагранжем и Владимиром Степановым. Они снимали людей известных и выдающихся и людей обычных профессий. На фотографиях запечатлены как знаковые события, так и обыденные, каждодневные.

«СПАСИБО!» станет первой уличной выставкой в жилом квартале «Символ» в этом году. Выставка пройдет с 10 января 2023 по 28 мая 2023 на территории городского парка «Зелёная река», являющегося частью жилого квартала «Символ» в районе Лефортово. Уличная экспозиция станет четырнадцатой выставкой совместного проекта компании Донстрой и Галереи Люмьер и будет проведена без вреда для здоровья посетителей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.