SISTEMA GALLERY представляет выставку «Не оглядывайся»

SISTEMA GALLERY совместно с фондом «Летний день» представляет выставку «Не оглядывайся», которая продлится с 25 января по 11 марта 2023 года. На выставке будут представлены работы Алексея Ретинского, Владимира Бродарского, Ивана Покидышева и Леонида Ротаря. В экспозицию войдут произведения видеоарта, скульптуры, живописи и инсталляции, затрагивающие темы телесности, темпоральности бытия и эсхатологии.

Леонид Ротарь. Генезис

Несмотря на то, что участники проекта принадлежат к разным поколениям, каждому из них удалось точно сформулировать современное мироощущение общества, стремящегося жить сегодняшним днем, не оглядываясь назад и не загадывая будущее. Работы художников отличаются эмоциональной наполненностью, но лишены реалистической ясности и конкретных деталей. Монохромная цветовая гамма, размытость линий, исчезающие контуры, отсутствующие черты лица убедительно передают ощущение движения времени, где проживание каждого мгновения обладает самостоятельной ценностью.

Выпускник петербургской Академии художеств, скульптор Владимир Бродарский отдает предпочтение фигуративному искусству. Широко используя в своем творчестве священные тексты, мифы и легенды разных народов, он продолжает традиции старых мастеров, воплощавших свои идеи в образах человеческого тела.

Иван Покидышев закончил мастерскую монументальной живописи РАХ. Его светоносные лаконичные композиции, созданные даже в небольшом формате, обладают эффектом мощной, монументальной формы. Художник работает в уникальной технике термографии, которая позволяет зафиксировать тепловое излучение.

Творчество московского художника Леонида Ротаря восходит к идеям метафизической живописи и, в то же время отсылает к неоклассике 1930-хгодов. Выпускник Всесоюзного Государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, он блестяще передает эффект остановившегося кадра, в котором стремительно движущиеся фигуры и детально проработанные образы оказываются в особом мире, лишенном границ пространства и времени.

Алексей Ретинский — композитор и художник. Его работы широко известны как уникальное сочетание традиционных техник и современных тем, которые, будучи актуальными, всегда остаются глубоко личными. На выставке будут представлены картины Ретинского, созданные в смешанной технике, а также электроакустическое сочинение «Форма прошедшего времени», специально созданное для проекта «Не оглядывайся».

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