Gallery Shtorm открывает выставку Moscow Blues Конора Маккриди

Конор Маккриди — швейцарский художник, коллекционер и защитник природы. Родился в Йоханнесбурге, Южная Африка, в 1987 году. Он праправнук сэра Теофилуса Шепстона, колониального британского государственного деятеля. Его отец имеет франко-ирландское происхождение, а мать — южноафриканский архитектор и дизайнер интерьеров. Маккриди вспоминает, как рисовал в возрасте четырех лет, используя кисть для макияжа своей матери и кофейную гущу. Маккриди бросил художественную школу при Pratt Institute в Нью-Йорке, чтобы продолжить независимую карьеру в области искусства в 2007 году.

Абстрактные произведения Маккриди известны по всему миру. Автор посвящает свои работы ярчайшим человеческим эмоциям и природным явлениям. А деньги от продажи картин жертвует фондам защиты дикой природы и различным благотворительным организациям. Художник исследует творческий жест, связь между собственными эмоциями и изобразительным материалом, стремясь к преодолению визуальных барьеров. Некоторые из работ Маккриди намеренно оставляет без названия, чтобы избежать возникновения лишних смыслов.

В данный момент в Швейцарии строится музей, в котором будет представлена его собственная постоянно растущая коллекция современных художников в дополнение к его собственным работам.

Маккриди был в Москве трижды, очень проникся городом, его историческим центром, а также культурой. Этот опыт вдохновил художника на создание серии работ, посвященной нашему городу.

Конор Маккриди. МГУ

Конор Маккриди. Теория хаоса

Представленная серия Moscow Blues — это совершенно новые работы, созданные специально для Gallery Shtorm. В нее вошли портреты 13 известных московских зданий: Большой Театр, ГУМ, Особняк Морозова, Dominion Tower по проекту Захи Хадид, Главное здание МГУ, Центральный Московский ипподром, Кремль и другие.

Ранее Маккриди уже делал похожие произведения. Серия Додлер Гранд, вдохновленная одноименным отелем в пригороде Цюриха находится в известной частной коллекции. А работа «Палаццо Лабиа», написанная Маккриди во время Венецианской Биеннале 2017 года, вдохновленная балом Venetian Heritage x Dior была передана в частную коллекцию Княгини Монако Шарлен.

Конор Маккриди (1987, Йоханнесбург, Южная Африка) — швейцарский художник, коллекционер и защитник природы. Родился в ЮАР, долгое время жил и работал в США и Лондоне. Абстрактные произведения Маккриди известны по всему миру. Автор посвящает свои работы ярчайшим человеческим эмоциям и природным явлениям. Деньги от продажи картин жертвует фондам защиты дикой природы и различным благотворительным организациям. Абстракции Маккриди выполнены в уникальном синем оттенке, который был запатентован в 2011 году под названием Mccreedyblue или «Синий Маккриди»: это уникальная комбинация из пяти пигментов. Несмотря на творческий порыв в духе Ива Кляйна, некогда запатентовавшего свой International Klein Blue, художник называет одним из главных источников вдохновения работы Пабло Пикассо. Макриди — не только талантливый живописец, но и дизайнер.

В 2015 году он создал серию предметов мебели под названием My Blue Heaven и запустил собственный бренд. В 2013 году Маккриди был признан самым стильным бизнесменом по мнению южно-африканской премии SA Style Awards.

Выставка работает с 26 февраля по 13 марта 2022 года.

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