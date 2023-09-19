Иван Чураев — набирающий популярность российский рок-музыкант из города Муром выпустил в свет новый сингл «Девочка плачет».

В песне «Девочка плачет» Иван Чураев поёт про девушку, которая испытывает страдания от разрыва отношений с парнем. Она с телефоном в руках собирает осколки своей души и в слезах ждёт сообщения от любимого, но он не реагирует, потому что нашёл себе другую. Несмотря на грустный текст, эта песня излучает позитивное настроение и мотивацию восстановиться после разочарований.

Быть может завтра будет всё не так,

И вспомнишь маму, про её пустяк,

Но сейчас съедает сердце грусть и боль,

Ведь он гуляет с ней, а не с тобой.

Сингл «Девочка плачет» создавался творческой командой. За текст и мелодию отвечал Иван Чураев и музыкант из Германии DJ Alynci — они создали аранжировку в стиле популярного рока. Позже демо-версию песни взял в работу лейбл KOMPROMIS PRODUCTION, куда были добавлены звуки клавишных инструментов и улучшенная бас-гитара. Партию электро-гитары сыграл Анатолий Коняхин (DJ Kranoll), а программированием, сведением и мастерингом занимался артист и саунд-продюсер Владислав Ловцов (LOVTSOV).

Этот бодрый и позитивный трек в жанре поп-рока с акустическим привкусом, обладающий неимоверной энергетикой понравится как любителям современной рок-музыки, так и классики: Accept, «Алиса», «Чёрный кофе».

Слушайте сингл «Девочка плачет» на всех доступных цифровых платформах.

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