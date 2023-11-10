Историко-драматический телесериал сценариста и режиссёра Сиддхартха Кумара Тевари (Siddharth Kumar Tewary) основан на истории жизни индийского царя Поруса (Пуру) из династии Пауравов (Лакш Лалвани) и посвящен его противостоянию войскам легендарного греческого полководца Александра Македонского (Рохит Пурохит). Сериал описывает события, происходившие более чем за триста лет до нашей эры, которые привели к битве на реке Гидаспе (Джелам) в 326 году до н.э. Несмотря на победу, Александр Македонский оставил царя Поруса у власти, и тот оставался союзником греков до самой своей смерти.

Сериал содержит большую долю вымысла. В частности, почти вся линия Пуру и его семьи является вымышленной, так как о них почти не сохранилось фактических сведений. Сюжетная линия с участием Александра, напротив, близка к исторической.

В главных ролях: Лакш Лалвани (Laksh Lalwani), Рохит Пурохит (Rohit Purohit), Рати Пандей (Rati Pandey), Адитья Редидж (Aditya Redij), Сухан Дханки (Suhani Dhanki), Самекша Сингх (Sameksha), Санни Гханшани (Sunny Ghanshani), Пранит Бхатт (Praneet Bhatt), Рия Дипси (Riya Deepsi) и другие.

Предлагаем вашему вниманию интересные факты о создании сериала «Порус»:

«Порус» – это греческое написание имени царя Пуру (сокращенно от «Пурушоттама»). Создатели решили вынести в название сериала имя, которым царя называли его противники.

Сериал считается самым высокобюджетным в истории индийского ТВ. Съемки каждой серии обошлись более чем в 10 миллионов индийских рупий. Бюджет сериала составляет 5 миллиардов индийских рупий (это примерно 80 миллионов долларов США).

Для воссоздания древней эпохи в Гуджарате были построены декорации, площадью 9 акров (примерно 36 квадратных километров). На строительство ушло 7 месяцев и еще полгода - на подготовку к съемкам. Над декорациями трудились около 2000 рабочих.

Прежде, чем приступить к съемкам, все актеры прошли четырехмесячный тренинг, а также обучались фехтованию, верховой езде и подводному плаванью.

Украшения героев сериала сделаны из натуральных материалов и поэтому очень тяжелые. Вес украшений, которые приходилось ежедневно надевать актрисам, занятым в сериале, составлял от 15 до 20 кг. К этому стоит добавить вес костюмов, каждый из которых весил не менее 5 кг. Так, в частности, один из нарядов принцессы Анасуйи весил около 20 кг, плюс около 6 кг. составлял вес парика.

На всё время сьемок актерам пришлось оставить свои дома и переселиться в городок Умбергаон, штат Гуджарат, где располагается киностудия «Вриндаван». Жилье и всё необходимое им предоставлялось за счет киностудии. В связи с этим, большую часть времени даже вне сьемок актеры сериала проводили вместе, что, конечно, послужило большому сплочению команды.

Реку Джелам снимали в Таиланде, чтобы подчеркнуть, что в те времена реки на территории Индии были намного шире и полноводнее, чем сейчас.

Для сьемок сцены танцев на торжестве было задействовано 1000 танцоров разных направлений и 100 музыкантов с ситарами. Хореографом выступил Чинни Пракаш, получивший Национальную награду за постановку песни «Azeem-O-Shaan Shahenshah» к фильму «Джодха и Акбар».

Сериал выиграл две награды на премии Lion's Gold Awards 2018: Лучшая мужская роль - Лакш Лалвани (Пуру) и Лучшая женская роль - Рати Пандей (Анасуйя).