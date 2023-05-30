Дэя представила новый экстравагантный сингл «Made In China»

Молодая и амбициозная певица Дэя представила публике свою новую яркую, оригинальную работу – сингл «Made In China». В ней необычно всё – от аранжировки – до текста и исполнения!

«Made In China» – ироничный рассказ о тщетном поиске «сказочного принца», единственного и неповторимого, романтического героя-избранника из розовой мечты. Только выбирать приходится - из реальной жизни, а жизнь – это лотерея… И кандидаты в «принцы» сменяют друг друга, оказываясь, в итоге – комичной подделкой. Но, как всегда, надежда умирает последней…

«Слушая эту композицию, может сложиться впечатление, что она написана девушкой… На самом деле, её создатель – мужчина. Это модный талантливый автор и прекрасный аранжировщик Анатолий Алексеев, создавший хиты для Филиппа Киркорова, Лолиты, Сергея Лазарева, Елены Темниковой и многих других артистов, – делится певица Дэя. – Мы начали сотрудничать недавно, и эту встречу я считаю невероятной удачей! Анатолий тонко чувствует артиста, его потенциал, с ним можно смело экспериментировать! Мне, в свою очередь, было интересно попробовать спеть что-то совершенно новое, в несвойственной для себя манере! Говоря о самой песне – мне было важно передать не только горькую иронию легкомысленных иллюзий… У любой девушки самая желанная встреча в жизни обязательно случится, надо отбросить уныние и относиться к неудачам с юмором. Я рада представить результат нашего совместного творчества моим дорогим слушателям. Смейтесь в лицо проблемам! Любите и будьте любимыми!» - говорит Дэя.

Новый сингл Дэи «Made In China» доступен на цифровых площадках.

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