LASCALA записала кавер на песню группы Кино «Игра»

Главная латин-рок-группа российской рок-сцены LASCALA выпустила кавер-версию трека «Игра» группы Кино. Над своим вариантом песни музыканты работали больше полугода, а для визуального оформления обратились к нейросети Midjourney, которая позволяет отрисовывать художественные произведения на основе текстовых запросов.

– На самом деле, это моя любимая песня «Кино». Услышала в детском лагере в 13 лет. Чуть позже выучила на гитаре, чтобы впечатлить мальчишек во дворе, но ее никто не знал. Мои амбиции потерпели фиаско, поэтому пришлось собирать целую группу, чтобы теперь исполнением впечатлить не 15 человек, а сотни тысяч. В свою версию мы добавили немного латинских ноток, а обложку нам нарисовала нейросеть, ведь мы также стараемся следить за трендами в искусстве, — комментирует фронтвумен Аня Грин.

– Среди российских музыкантов LASCALA одними из первых применили нейросеть для создания визуального оформления композиции. На протяжении всей своей истории группа активно сотрудничает с интересными художниками и иллюстраторами для создания обложек своих релизов – от цифровой иллюстрации до классической живописи. И появление столь яркого направления в digital-искусстве еще больше подстегнуло нас поработать с этой нейросетью, — дополняет дизайнер группы Глеб Нарв.

В 2022 году LASCALA празднует 10-летие существования группы. По этому поводу команда готовит особенную программу «10 лет фиесты», с которой отправится в юбилейный тур по городам России и странам СНГ. Большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге пройдут 4 ноября в столичном клубе «Известия Hall» и 6 ноября в клубе «Космонавт».

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