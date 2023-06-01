Певица Olga Frolova выпустила новый трек «Гордость»

В мае 2023 года певица Olga Frolova выпустила релиз трека «Гордость». Автором песни выступила известная исполнительница и автор многих хитов Екатерина Чепик.

«Песня лирическая. О любви, воспоминаниях, и о непростых взаимоотношениях, когда приходится делать выбор, не всегда простой», - говорит о песне певица.

В 2023 году певица выпустила первый сольный трек «Аллергия» вместе с композитором Александром Шкуратовым, которая получила хорошие отзывы от коллег, критиков и некоторых известных журналистов. Отар Кушанашвили и Olga Frolova часто появляются вместе на различных мероприятиях, к слову, музыкальный критик уже не раз высказывался о творчестве исполнительницы в положительном ключе.

На сегодняшний день работа над созданием новых песен продолжается. В планах исполнительницы съёмки клипа, и большая презентация в начале осени при поддержке популярного московского промоутера Гули Асадовой.

Olga Frolova является уроженкой города Воронеж, закончила Московский областной колледж искусств и Московский государственный университет культуры и искусств. С детских лет увлекалась творчеством, поэтому выбор профессии был очевиден.

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