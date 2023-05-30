Classica Plus представит концерт «Сны Миядзаки» с Алисой Тен в Доме Музыки!

15 июня 2023 года в Доме Музыки Classica Plus представит самый летний концерт «Сны Миядзаки» с Алисой Тен!

«Неожиданная, фантастическая музыка, дарующая ощущение, что еще не все потеряно, что радость будет, что сила есть. Добрая сила. Оказывается, сны эти совсем не чужие!» - так написали о концерте те, кто его уже услышал.

Но даже если вам уже удалось попасть на этот концерт однажды, каждый концерт - неповторим.

Песни из анимационных фильмов Хаяо Миядзаки прозвучат в исполнении Алисы Тен, «девушки с волшебным голосом».

Все треки программы сопровождает авторское видео режиссера Игоря Чекина.

Концерт уже скоро! Билеты можно приобрести на сайте Дома Музыки по ссылке:

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