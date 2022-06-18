Digital-художники и дизайнеры расскажут о новых технологиях в мире моды

В Новом Манеже в рамках параллельной программы Московской недели моды 21 июня стартует проект «DIGITAL FASHION» — в течение трех дней (21- 23 июня) гостей ждет насыщенная культурная и образовательная программы от экспертов современного и цифрового искусства, а также индустрии digital моды. Вход на мероприятие бесплатный, необходима регистрация на сайте di-fashion.ru.

Проект объединит русские художественные традиции с цифровым искусством, и художники, эксперты индустрии digital моды и представители современного искусства станут для гостей мероприятия проводниками в мир цифровых технологий. Так, в выставочном пространстве Нового Манежа молодые digital-художники представят работы, в основе которых традиционные русские орнаменты. А эксперты проведут для гостей лекции и мастер-классы, во время которых можно будет погрузиться в процессы создания виртуальной реальности или придумать элемент современной моды. Помогать в этом будут популярные художники и дизайнеры digital-индустрии.

Также у гостей будет возможность задать вопросы искусственному интеллекту fashion-Аватара, принять участие в создании арт-объекта, нарисовать свой метамир в очках виртуальной реальности и многое другое. А в формате Public Talk гости смогут обсудить актуальные вопросы и тренды с digital-дизайнерами, креаторами, экспертами в области современного искусства и технологий.

Кроме этого, на экранах будут представлены digital-показы цифровой одежды — моделями на виртуальных подиумах станут 3D аватары.

Среди экспертов, которые примут участие в проекте, художник, дизайнер Кирилл Минцев, создательница первой в мире fashion метавселенной и fashion-Аватара Анна Грин, Куратор проекта, художник, NFT-энтузиаст Макс Гошко-Даньков и другие.

Открытие мероприятия состоится 21 июня в 18:30 (просим прибыть за полчаса до начала).

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