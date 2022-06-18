Кеннинги для конунгов: Политехнический музей приглашает на «Интеллектуальную среду» о поэзии древней Скандинавии

22 июня Политехнический музей предлагает поговорить об особенностях стихов, которые слагали жители средневековой Исландии. Встреча в рамках проекта «Интеллектуальная среда» традиционно пройдёт в Community Moscow. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте Политехнического музея.

Поэтов в древней Скандинавии называли скальдами, и их умение слагать стихи высоко ценилось правителями — конунгами. В те времена освоить поэтическое мастерство могли немногие: сказывались жесткие требования к размерам, схемам и внутренним рифмам. В стихи вплетались кеннинги, то есть фразы со скрытым смыслом. Например, корабль назвали вепрем волн и оленем заливов, а слово «мужчина» могли заменить на «ясень вьюги змеев рубахи Тора».

На «Интеллектуальной среде» филолог, член-корреспондент РАН Фёдор Успенский расскажет собравшимся об особенностях скальдической поэзии и положении средневековых поэтов в обществе. Собравшиеся узнают, в каких жанрах творили скальды, а также том, как сохранялись и передавались их труды.

Встреча состоится 22 июня, сбор гостей с 19:30, начало — в 20:00. После 40-минутной лекции зрители смогут задать любые вопросы о поэзии древних скандинавов.

Рекомендуемый возраст: 16+.

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