Эксперт Гюльнара Агамова назвала главные тренды фешн-индустрии в России

«Медленная мода» отвергает быструю смену коллекций в пользу осознанного подхода к производству и потреблению и становится влиятельным трендом десятилетия в России, сообщила ТАСС руководитель Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ) Гюльнара Агамова.

Агентство креативных индустрий Москвы представило масштабное исследование в сфере дизайна и моды, которое объединило пять трендбуков.

«Казалось бы, развитие технологий должно ускорять все, включая моду. Но на деле мы наблюдаем обратный процесс: глобальный запрос на «медленную моду» (slow fashion) становится одним из самых влиятельных трендов десятилетия. Это не просто отказ от быстрой смены коллекций. Это системный сдвиг в сознании потребителей, которые устали от одноразовых вещей и ищут в одежде стабильность и связь с собственной историей», — сказала Агамова.

Она отметила, что «медленная мода» требует от брендов не гнаться за количеством, а создавать качественные и долговечные продукты, которые не вредят планете и людям. И если раньше об этом говорили в основном активисты, то сегодня это становится требованием массового рынка. Исследование McKinsey & NielsenIQ, на которое ссылается трендбук Агентства креативных индустрий Москвы, подтверждает: 66% глобальных потребителей готовы платить больше за товары, произведенные с учетом принципов устойчивого развития.

С приходом искусственного интеллекта во все сферы жизни людям стало не хватать вещей, сделанных руками, с душой. Ремесло и локальность становятся для человека способом «удержать равновесие» в мире, где все меняется слишком быстро. А для брендов — возможностью выстроить глубокую эмоциональную связь с покупателем, предлагая не просто вещь, а историю, традицию и заботу.

«Именно поэтому, как отмечается в исследовании, технические и стилистические переосмысления ремесленности будут вдохновлять дизайнеров еще долгие годы. Это не сиюминутная мода, а ответ на фундаментальные потребности человека», — добавила Агамова.

Также, по ее словам, жители мегаполисов, все чаще сталкивающиеся с чувством одиночества и тревожностью, подсознательно ищут защиту в тактильных ощущениях, что создало тренд на «обнимающую» одежду. Она дарит тактильный комфорт и ощущение спокойствия, а также снижает уровень тревоги.

«Образ жизни современного жителя мегаполиса влияет на моду. Высокий уровень стресса, тревожность и частое чувство одиночества, связанное с цифровизацией, заставляет людей искать тактильного комфорта. Мультисенсорные ткани, мягкие объемные формы, «обнимающие» вещи становятся не просто модными, а терапевтическими», — сказала Агамова.

Она отметила, что еще одна важная модная тенденция — это персонализация и критический индивидуализм. Массовый рынок теряет позиции, так как люди больше не хотят быть частью безликой толпы, что ведет к упадку интереса к унифицированным товарам. Потребитель ищет вещь «для себя», с историей, которую можно рассказать, из-за чего наблюдается бум кастомизации и интереса к уникальным ремесленным изделиям.

«Кроме того, на выбор влияет распространение нейросетей. Чем глубже ИИ проникает в творчество, тем сильнее страх потерять оригинальность. Но технологии не убивают ремесло, а дают ему второе дыхание. Они способствуют цифровой реставрации традиционных и локальных техник, которые становятся доступны новым поколениям», — добавила она.