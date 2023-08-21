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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.
Защищено: Динара Садекова представила необычный фотопроект с миниатюрными собачками на яхте
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).