Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко наградил лауреатов международного конкурса авторов русской песни – «АвторА!»

На главной сцене юбилейного пятого Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» состоялся Гала-концерт международного конкурса авторов русской песни – «АвторА!», который призван обратить внимания на российских перспективных авторов песен и исполнителей. Награды победителям вручил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Я хочу сказать огромное спасибо Игорю Матвиенко, который придумал этот конкурс. Потому что это очень по-нашему. Россия всегда про авторство. Не просто про копирование, про повторение, а про созидание, про творчество», – отметил Первый заместитель Руководителя администрации Президента РФ.

«АвторА!» – это уникальный проект, призванный привлечь внимание к авторам песен и музыкальным композиторам, которые еще неизвестны широкой публике. К большому сожалению, на эстраде популярные песни ассоциируются исключительно с исполнителями, однако в производстве любого эстрадного продукта участвует множество людей. В первую очередь — авторы стихов и мелодий, но они часто остаются за кадром. Конкурс призван исправить это и пролить больше света на молодые таланты.

Главное событие конкурса — гала-концерт состоялся 19 августа на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. В рамках суперфинала конкурса выступили любимые публикой артисты – SHAMAN, Виктория Дайнеко, Дмитрий Харатьян, Любовь Успенская, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко, Немила, Митя Фомин, MARI M, группы «Корни» и «Фабрика» и специальные гости фестиваля — народный артист России Николай Расторгуев, группа «Любэ» и народный артист России Григорий Лепс, которые исполнили композиции авторов, прошедших конкурсный отбор.

В конкурсе проходило «народное голосование», победителем которого стал Денис Савченков из города Балашов Саратовской области! Третье место заняла Асият Сайгидова, второй в конкурсе стала Кристина Шатова. Победу одержал творческий дует Диляра Хайруллина из Набережных Челнов и Николай Чебанов из Ставрополья!

«Первый и, надеюсь, не последний сезон нашего конкурса «АвторА!» показал, что интерес к песне на русском языке велик. Мы частично попытались восполнить дефицит новых песен, который пока, конечно, сохраняется. Долгое время авторы были одни и те же, их, конечно, не хватало. А новые творцы никак не могли найти свой путь к исполнителям. Их песни долгое время оставались неуслышанными. И мы очень рады, что авторы, наконец, потихоньку становятся известны. Я знаю много историй от самих авторов, которые из-за нашего конкурса буквально встали и пошли в студии, поверили в свои силы и свое творчество. Многие нашли единомышленников в нашем сообществе во ВКонтакте, у них работа кипит. Они из разных городов и стран, но никакие расстояния с современными технологиями записи для них не являются помехой. К нам поступило более 10 тысяч заявок, и это огромная цифра, если задуматься. Этот сезон уже закончился, но авторы продолжают писать и присылать свои песни. Они видят результат — клипы на песни наших авторов в исполнении самых популярных артистов, их выступления на больших концертах, слышат песни участников конкурса в плейлистах и хит-парадах. А это значит, что мы свою основную задачу выполняем, даем тот самый необходимый стимул для того, чтобы помочь творческим людям вне зависимости от пола, возраста и профессии создавать и творить новое. А главное — на русском языке. Мы гордимся каждым участником и призываем тех, у кого не получилось попасть в финал, не останавливаться, развиваться и идти дальше! Некоторые наши авторы отправляли песню во все творческие задания и в итоге находили своего исполнителя. Будем надеяться, что наш конкурс будет жить долго и счастливо, объединять людей и пополнять золотой фонд нашей, русской музыки.», — поделился композитор, продюсер, народный артист России и «Легенда Тавриды» Игорь Матвиенко.

Конкурс «АвторА!» родился в августе 2022 года и сразу же привлек внимание широкой общественности. Здесь под наставничеством звезд российской эстрады собрались участники совершенно разных профессий, объединенные стремлением и желанием творить и создавать новые хиты для российской сцены. Конкурс стал настоящим трамплином для авторов в мир отечественного шоу-бизнеса, дав творцам шанс проявить себя на национальной сцене.

Участники конкурса проходили прослушивания в интерактивном режиме во время питчингов с членами жюри. Судьбу участников решали как признанные мастера современной русской музыки, такие как Игорь Матвиенко, Николай Расторгуев, Александр Шаганов, Любовь Успенская, так и молодые звезды: SHAMAN, Ваня Дмитриенко, Миа Бойко и другие. Проект «АвторА!» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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