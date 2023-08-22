Нейроматрешку обучили частушкам на Фестивале «Таврида.АРТ»

На «Тавриде» возрождают традиции русского песенного фольклора. В рамках Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» 20 июля прошел шоу-конкурс «Царевна-частушка». Молодые исполнители представили различные направления этого жанра народного творчества, их поддержали резиденты арт-кластера и даже прочитали фристайл вместе с нейроматрешкой.

Конкурсантами стали 14 фольклористок из разных регионов, которые обучаются народному искусству в московских вузах. Лучших частушечниц жюри оценивало в четырех турах по мастерству исполнения, подаче материала и соответствии образу. Участницы представили номера в следующих категориях: визитка (выступление участниц по выбранному ими направлению), «матаня», лирические страдания и частушки про «Тавриду». За первое, второе и третье места коронами Царевен-частушек были награждены Стефания Кушникова, Ксения Живайкина и Елизавета Кугай, соответственно. Приз зрительских симпатий большинством голосов достался Алине Мухаматшиной.

В качестве жюри шоу-конкурса выступил ансамбль «Русь» из Севастополя, также исполнивший песни из своего репертуара. В этом году коллектив отметил 40 лет со дня своего создания. В 2020 году ансамблю было присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

Частушечниц поддержали резиденты «Таврида.Арт»: PEVCHAYA, этно-коллектив «ПолыньFolk» и Тема Куба, который прочитал фристайл с нейроматрешкой. Конкурсантки передали ей традиции русского фольклора, обучив искусственный интеллект создавать частушки.

«Мы возрождаем исконно русскую песенную фольклорную традицию. Жанр частушки сейчас не особо, а точнее, вообще не популярен. Но есть люди, которые изучают это искусство, занимаются им годами. Все мы, когда приезжаем в деревню, видим, как наши бабушки, прабабушки собираются и поют частушки. Вот я рассказываю это, и у меня мурашки. Это действительно наше что-то родное, теплое. И в рамках фестиваля «Таврида.Арт» мы хотим возродить эту традицию, но только в более современном формате — в формате шоу. Показать зрителям, что это все еще не умерло. Это живо. Это всегда остается в наших сердцах», — поделился Алексей Габалов, линейный продюсер конкурса.

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