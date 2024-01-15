Дирижёр оркестра суворовцев Игорь Андрюшин рассказал о Музыкальном фестивале Валерия Халилова и своём участии

Игорь Андрюшин – преподаватель, дирижёр оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М.Халилова, преподаватель кафедры оперно-симфонического оркестра РАМ им. Гнесиных, дирижёр симфонического оркестра РАМ им. Гнесиных, участник III Музыкального фестиваля Валерия Халилова.

Об оркестре, фестивале и Валерии Михайловиче

Идея создания фестивального оркестра не нова. В памяти сразу всплывает знаменитый «Люцернский фестивальный оркестр», нынешний состав которого был воссоздан знаменитым итальянским дирижёром Клаудио Аббадо. Прекрасно помню, как этот высококлассный оркестр, состоящий из ведущих музыкантов Европы, гастролировал у нас в стране в 2012 году и произвёл настоящий фурор своим выступлением в зале Московской филармонии. Однако, создание и успешное существование фестивального духового оркестра где-либо в мире, я не могу вспомнить. На крупных военно-музыкальных фестивалях (например, Military Tattoo) собирается большой сводный оркестр, в котором играют все оркестры-участники, и этим дело ограничивается. Поэтому появление Концертного духового оркестра на нашем фестивале, в котором собраны как профессиональные музыканты из ведущих оркестров, так и молодые, но уже заявившие о себе музыканты, является исключительным событием в мире академической духовой музыки и у нас в стране случается, на моей памяти впервые. На настоящий момент в состав Концертного духового оркестра имени В.М.Халилова вошли, в основном, музыканты из двух больших культурных городов – Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, я думаю, что с развитием и популяризацией фестиваля, масштаб оркестра будет увеличиваться. Периодически участвуя в различных военно-музыкальных фестивалях с оркестром суворовцев я замечаю, что во многих уголках нашей большой страны есть оркестры хорошего уровня, в которых играют выдающиеся музыканты-духовики, поэтому верю, что расширение географии нашего фестивального оркестра - дело времени.

III Музыкальный фестиваль имени Валерия Халилова – это безусловно знаковое событие в культурной жизни не только столицы, но и всей музыкальной России. Не зря имя Валерия Михайловича вновь звучит. В своё время именно он внёс неоценимый вклад в развитие фестивального движения в современной России, можно сказать, стоял у его истоков. Помню, когда я ещё учился в Московском военно-музыкальном училище, летом 2003 года в Москве проходил первый фестиваль «Ода миру» в манеже ЦСКА, и хоть это был, как мне теперь кажется, «пилотный» проект будущего грандиозного фестиваля «Спасская башня», уже тогда он вызывал неподдельный интерес не только у нас, юных музыкантов, но и у многих военных дирижёров и оркестров Москвы и Московского гарнизона. В памяти всплывает калейдоскоп оркестров-участников фестиваля с прекрасными дефиле - одно лучше другого, дух захватывало от разнообразных аранжировок, глаза были очарованы этой красотой.

Большой успех фестивальному движению, которое задумывал Валерий Михайлович, принесли два ключевых условия: актуальное время и открытость нашего общества к чему-то новому. Думаю, что в девяностые годы было бы тяжело запустить какое-либо фестивальное движение, а сейчас - поздновато. Валерий Михайлович начал заниматься этим проектом буквально с первых дней своей работы в качестве главного военного дирижёра ВС РФ, благодаря своим лидерским качествам и таланту организатора, создал фестивальное движение с невероятным заделом на будущее. Сначала это были фестивали в Москве («Ода миру», «Кремлёвская зоря», которая впоследствии стала «Спасской башней»), потом это движение стало распространяться по всей нашей стране. Здесь можно легко вспомнить о фестивалях им. И. Шатрова и В. Агапкина в Тамбове, «Амурские волны» в Хабаровске, фестивали в Благовещенске, на Сахалине, в Тыве – словом везде, куда приглашали Валерия Михайловича, везде куда приглашали Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, фестивальное движение становилось неотъемлемой частью.

Отличительной особенностью нашего фестиваля является то, что это первый фестиваль духовой музыки, который проводится зимой. И здесь появляется много возможностей. Вы часто встречаете, например, духовой оркестр на коньках? А именно на зимнем фестивале это возможно, причём выступление может быть, как на ледовой арене, так и на свежем воздухе. Те, кто внимательно следят за духовой музыкой знают, о каком коллективе я говорю. Это духовой оркестр Правительства Республики Тыва им. Тимура Дулуша – частые гости столицы и крупных культурных мероприятий. Но для меня главной особенностью фестиваля является то, что это единственный музыкальный проект, который по своему масштабу объединяет огромное количество городов нашей страны. Я слежу за телеграм-каналом фестиваля и уже сбился со счёта, сколько городов присоединились к участию в этом грандиозном событии и это не может не радовать! Я рад, что в нашей стране появляются музыкальные форумы, связанные с популяризацией духовой музыкой, нашего академического духового искусства, к которому мы уже многие годы имеем непосредственное отношение.

О своем участии

Что касается моего участия, безусловно, мне будет безумно интересно поработать с музыкантами Концертного духового оркестра им. В.М. Халилова. Я уверен, что мы добьёмся очень хорошего результата, и я думаю, что этот коллектив будет развиваться, будут появляться новые варианты его развития, может быть, даже вне фестиваля. Любое начинание даёт много почв для размышления и реализации идей, но главное – это видеть радостные лица наших слушателей, ведь духовая музыка обречена на то, чтобы вызывать у людей самые светлые чувства и эмоции.

Организатор III Музыкального фестиваля Валерия Халилова – Благотворительный фонд Валерия Халилова. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации. Генеральный информационный партнер – ТАСС.