В Москве открывается III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова

В Москве торжественно откроется III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова премьерным выступлением специально созданного для фестиваля Концертного духового оркестра имени Валерия Халилова. В состав коллектива вошли ведущие музыканты и солисты Москвы и Санкт-Петербурга. Главный дирижер - дирижер Мариинского театра Арсений Шупляков.

Участниками вечера также станут Московский Синодальный хор под руководством заслуженного артиста России Алексея Пузакова, воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова, заслуженный артист России Александр Халилов и дирижер оркестра суворовцев МВМУ им. генерал-лейтенанта В.М.Халилова, лауреат международных и всероссийских конкурсов Игорь Андрюшин.

«На концерте-открытии фестиваля с сочинениями для деревянных, медных и ударных инструментов выступят солисты – лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Ф.Шагов, И.Пятков, М.Селиверстов, М.Ведункин, Д.Рыбалко. Будут исполнены «Фантазия» И.Гуммеля, «Концертная пьеса для ксилофона» З.Кротила, «Концерт для кларнета» А.Шоу, «В пещере горного короля» Э.Грига, «Чардаш» В.Монти» - рассказал Арсений Шупляков.

Кроме этого, в сопровождении оркестра выступят артисты, работавшие с В.М.Халиловым: солистка Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, лауреат всероссийских и международных конкурсов Светлана Ильина, заслуженный артист Республики Хакасия Евгений Воробьев, актриса театра и кино, певица Елена Пирогова-Филиппова.

Программу концерта составят произведения, специально написанные для духового оркестра и переложения известных симфонических сочинений. В исполнении Концертного духового оркестра имени Валерия Халилова прозвучит музыка зарубежных и отечественных композиторов: В.Халилова, Л.Денца, О.Респиги, Э.Сантеухини, П.Чайковского и других.

Также на концерте будут исполнены премьеры – вальс В.Агапкина «Раннее утро» и вальс В.Халилова «ОДА», оркестрованные по авторским рукописям. В заключение в исполнении всех участников концерта прозвучит объединяющий символ фестиваля – песня «Навсегда великая страна», написанная В.Халиловым на слова А.Савицкого, которая даст старт фестивалю во всех регионах.

Ведущие концерта – народная артистка РСФСР Анна Шатилова и заслуженный артист России Евгений Кочергин.

III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова будет приурочен к 140-летию со дня рождения русского и советского военного дирижера и композитора, полковника В.И.Агапкина – автора марша «Прощание славянки». В 48 городах России будет проведено более 60 концертов при участии духовых и симфонических оркестров, военных, гражданских и детских коллективов. В Москве в рамках фестиваля пройдут ледовые шоу на катках у Главного храма Вооруженных Cил Российской Федерации и в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького, концерты на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия», вечер романса в музее-заповеднике «Остафьево-«Русский Парнас», серия мастер-классов игры на духовых и ударных инструментах. В концертном зале Мариинского театра состоится концерт, посвященной 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Художественный руководитель фестиваля – Мария Халилова. «Для меня большая честь продолжать деятельность моего отца – популяризировать духовую музыку, которая была для него смыслом жизни. Масштаб фестиваля показывает, как один человек смог объединить музыкантов по всей стране от Камчатки до Калининграда. Все это благодаря бесконечной любви к музыке, своей стране и к каждому из нас», – отметила Мария.