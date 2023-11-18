Натали Андрес представила горячий трек о личном расставании «Утекло»

Холодными ноябрьскими вечерами этот трек в стиле инди-R&B согреет и перенесёт мысли ближе к солнцу и воспоминаниям о знойных днях, проведённых рядом с некогда любимым человеком.

Песни о разрыве отношений делятся на два типа: на те, что с болью и посылом «ты ещё поймёшь, кого потерял» и те, которые вызывают тёплые воспоминания и благодарность к прошлому опыта и партнёру. Эта песня как раз относится ко второму типу. Под неё захочется скорее не плакать навзрыд, а танцевать, прокручивая в памяти красочную фотоплёнку воспоминаний.

Натали Андрес сама стала автором песни, которую посвятила отношениям, подошедшим к концу. Расставание прошло на доброй ноте, поэтому и трек получился тёплым и согревающим.

– Эта осень навеяла мне ностальгию о прошлых отношениях, и вспоминая их, я и написала эту песню, решив сразу её выпустить Название «Утекло» выбрано потому что все закончилось и обратно нет смысла что-то возвращать,так как мы живём в разных странах, — рассказывает сама Натали Андрес.