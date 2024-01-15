Выступление Романа Мирошниченко завершило день Калужской области на ВДНХ

Выступление легенды современной инструментальной музыки вошло в программу «Звёзды «Мира Гитары» от Калужской области в Зоне культурных проектов 75-го павильона.

«Мир гитары» — международный музыкальный фестиваль гитарной музыки, уникальное явление в культурной жизни России и один из крупнейших гитарных фестивалей в мире. Проводится в Калуге с 1998 года, участники фестиваля — звёзды мировой величины. Ежегодно в последнюю неделю мая в Калугу со всего мира на пять дней съезжаются музыканты всех стилей и направлений, объединённых одним единым порывом — любовью к гитарному искусству.

На московской сцене выступили главные звёзды «Мира гитары»: народный артист России Алексей Кузнецов, народный артист России Даниил Крамер, самый титулованный гитарист XXI века Роман Мирошниченко и многие другие музыканты.

«Я думаю, что на общем фоне концертных программ выставки наши проекты очень выделяются, поскольку мы демонстрируем, в том числе, как органично могут переплетаться между собой совершенно разные жанры — говорит Роман. — Весь этот праздник серьезной музыки определенно должен был удивить гостей ВДНХ, и мы очень рады, что именно так и случилось».