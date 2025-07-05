Дистрибьюторы Азии заинтересованы в российском кино​​​​​​​​​​​​​​​​

Российские кинопроизводители подвели итоги участия в одном из крупнейших международных кинорынков – Shanghai International Film&TV Market, где РОСКИНО организовало зонтичный стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide. В числе наиболее востребованных жанров покупатели контента из Китая и других азиатских стран называют экшн, военные драмы, триллеры, фантастику, документальное кино, анимацию. Также есть запрос на копродукцию с российскими кинематографистами и ремейки, растет интерес и к артхаусным фильмам. Компании дополнительно отметили востребованность контента для детей младшего школьного возраста, а также «эффект Лабубу» – спрос на ярких необычных персонажей в анимации.

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова: «Шанхайский кинорынок был полезен с точки зрения новых контактов: у ряда компаний есть хорошие перспективы по сделкам. Мы видим интерес азиатских дистрибьюторов к самым разным типам и жанрам российского контента. Также радует то, что помимо дистрибуции, зарубежных партнеров интересуют и другие форматы работы: создание совместных проектов, ремейков».

Экшн, драмы и фантастика – в фокусе интересов

В компании «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» рассказали, что провели переговоры с компаниями из Китая, Вьетнама, Японии и Малайзии. Наибольший интерес у зарубежных партнеров вызвали полнометражные фильмы «Буратино», «Красный Шелк», а также анимационная франшиза «Три Кота». Представители компании подчеркнули, что открываются перспективы для кинопроката в Китае и Юго-Восточной Азии, а также для продажи прав на адаптацию полнометражных фильмов (создание ремейков). Наиболее востребованными жанрами среди закупщиков являются экшн, драма и анимация.

Представители «Централ Партнершип» отметили высокий интерес байеров к своим проектам в жанрах «экшн», «триллер», а также анимации. Зарубежных покупателей контента привлекали как новинки (триллер «Вниз», анимационный фильм «Доктор Динозавров»), так и уже вышедшие хиты кинопроката (фантастический экшен «Кракен», фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»).

Кинокомпания СТВ провела встречи с основными закупщиками на территорию материкового Китая, Индонезии, Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. Со стороны китайских партнеров наибольшим вниманием пользовался впервые представленный на рынке масштабный фантастический боевик «Девятая планета», а также фантастическая комедия «Космическая собака Лида» и анимационный художественный фильм «Маракуда». С частью китайских компаний обсуждается приобретение прав для создания ремейка, в то время как со стороны индонезийских и таиландских закупщиков наблюдается больший интерес к анимационным проектам компании. Планируется кинотеатральный прокат во Вьетнаме полнометражного фильма «Лунтик. Возвращение домой», права на который ранее приобрела компания Mockingbird Pictures.

Компания «Марс Медиа Энтертейнмент» представляла на рынке семейную комедию «Пальму 2» и военную драму «Воздух». Сиквел хита о дружбе мальчика и овчарки привлек китайских дистрибьюторов. Их также интересовала возможная копродукция и VOD-права на китайском языке на территорию США и Европы. «Воздух» был популярен среди представителей Индонезии и Таиланда. В компании отметили рост интереса и к артхаусным и фестивальным фильмам.

Среди проектов компании «Пан-Атлантик Студио» одним из самых популярных стала «Принцесса Сиама», историческая драма о любви российской дворянки и наследного принца Таиланда Чакробона. По этому проекту запланированы переговоры с ведущими продюсерами Shanghai Film Group для детализации вопросов сотрудничества и возможной копродукции. Совместное производство «Принцессы Сиама» обсуждалось и с Таиландом: достигнуты предварительные договоренности о его копродукционном статусе. Также с представителями профильных китайских компаний планируются переговоры по вопросу приобретения прав на дистрибуцию копродукционных проектов «Альпийская баллада» (Россия-Сербия) и «Жемчуг» (Россия-Индия) на территории Китая после завершения производства фильмов.

В компании «Баббл Студиос», которая презентовала на кинорынке экшн «Майор Гром: Игра», отметили большой интерес со стороны компаний из Китая, Таиланда и Индонезии к контенту, созданному на основе комиксов. При этом у китайской стороны есть запрос на большее вовлечение российских компаний в промо-продвижение фильмов. Также представители «Баббл Студиос» отметили на рынке спрос на создание нового контента для аудитории 7-12 лет.

Российские сериалы также не остались без внимания международных дистрибьюторов. Так, успехом пользовались исторический детектив «Страх над Невой», военные драмы «Дед Морозов» и «Дина и Доберман» телекомпании НТВ. Как сказали в компании, коллег из Китая по-прежнему интересуют драмы о Великой Отечественной войне. Байерам же из других стран в большей степени интересны детективы, экшн-сериалы, триллеры и исторические картины. Во время рынка телекомпании НТВ поступило много предложений и о копродукции полнометражного кино.

Интерес к военным драмам подтвердили и в холдинге ВГТРК: фильм «Спасение капитана Максимова», также представленный на рынке, никого из закупщиков контента не оставил равнодушным.

В компании All Media (a Start Company) рассказали, что на рынке Shanghai International Film&TV Market были популярны их семейные комедии и сказки: «Финист. Первый богатырь», «Чебурашка» и «Чебурашка 2», «Поехавшая». В целом в Китае есть спрос на комедийный и семейный контент, подчеркнули представители All Media (a Start Company).

Компания «ИГМАР» также подтвердила интерес к семейным картинам. В частности, среди проектов компании, представленных на рынке в Китае, успехом пользовались фильмы «Каждый мечтает о собаке», «Папу маме заверни», а также драма «Последняя цена» – проектами интересовались представители Китая, Ирана, Турции, Грузии, Кыргызстана.

Документальное кино: темы истории, природы и культура регионов России

Интерес к российскому документальному кино всегда был высоким в странах Азии. В этот раз дистрибьюторы также с энтузиазмом знакомились с новыми документальными проектами из России. Так, в холдинге ВГТРК отметили, что представителей Китая, а также Монголии, Индии, Ирана, Вьетнама привлекли фильмы на тему истории и природы: «Сокровища московского Кремля», «Земля людей», «Страна птиц» и другие. Особое внимание дистрибьюторы из Китая обратили на документальный фильм – «Россия. Кремль, Путин. 25 лет». В компании также отметили, что китайские онлайн-платформы в настоящий момент активно развивают жанр вертикальных микродрам для просмотра на мобильных устройствах. Китайский регион, по словам представителей ВГТРК, безусловно перспективный, требует тщательной проработки и активного продвижения.

Продюсерский центр Фонда поддержки регионального кинематографа представлял на рынке целый спектр документальных проектов, снятых кинематографистами в разных российских регионах, посвященных истории и культуре народов России. Представителей Китая и Индонезии привлек проект «Право женщин на море», баейры из Таиланда высоко оценили фильм «Визионер из Артюшкино». Проекты «В прятки с полярными китами», «Россия – пути времени» также были востребованы китайскими компаниями.

Лабубу задает тренды

Продуктивным стал Шанхайский кинорынок и для российских анимационных компаний.

Киностудия «Союзмультфильм» провела встречи с дистрибьюторскими компаниями из Китая, Малайзии, Индонезии, Вьетнама. Наибольшим интересом пользовались мультсериалы «Крутиксы» и «Енотки», по которым достигнуты предварительные договоренности о дистрибуции, и анимационный сериал «Чемпионы». В компании рассказали, что азиатские покупатели контента также ориентированы на анимационные проекты, рассчитанные на аудиторию девочек 9-12 лет.

В компании «ЯРКО» рассказали, что наибольший интерес у байеров из Китая вызвали полнометражные анимационные фильмы, а также сериалы – в частности, проекты «Дракошия» и «Тикабо». Это связано с текущим спросом в Китае на ярких, необычных персонажей, что перекликается с мировой популярностью таких героев, как игрушки Labubu и Crybaby.

В медиахолдинге «Цифровое Телевидение» отметили высокий интерес партнеров из Китая, Тайваня и Вьетнама к новому полнометражному анимационному фильму «Геройчики. Незваный гость». Проект «Семь Королевств» вызвал интерес со стороны Китая, а также Вьетнама и Сингапура. Обсуждались идеи совместного производства с крупными зарубежными производителями анимационного контента. Сейчас медиахолдинг продолжает обмен промо-материалами с потенциальными партнерами и рассчитывает на заключение сделок в ближайшее время.

Представители Анимационной студии «Воронеж» рассказали о том, что привлекло зарубежных партнеров в их проектах. Сильной стороной фильма «Герои Арктики» байеры из Китая, Вьетнама, Сингапура назвали запоминающихся, харизматичных персонажей и напряжённый, динамичный сюжет. В мультсериале «Супергерои.ру» они оценили высококачественные спецэффекты, а в новом мультфильме «Доктор Айболит» зарубежные партнеры отметили высокий потенциал проекта для лицензирования.

Анимационный проект «Метрономы. Тайны подземки» от «Пан-Атлантик Студио», повествующий о волшебных существах, которые обитают в метрополитене, зарубежные компании назвали проектом со значительным потенциалом для создания международной франшизы, поскольку метро есть во многих крупных городах мира.