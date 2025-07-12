Российско-бразильская команда готовится к прохождению Северного морского пути

11 июля 2025 года в Международном мультимедийном центре «Евразия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвящённая ходу уникальной российско-бразильской кругосветной экспедиции «Братство–2025». Экспедиция стартовала 12 апреля из бразильского города Салвадор под руководством яхтсменов Алейшо Белова и Сергея Щербакова. За прошедшие три месяца команда пересекла Атлантику и достигла северных широт. В настоящее время яхта «Fraternidade» находится в Мурманске, готовясь к самому сложному этапу — прохождению Северного морского пути. Евразийская медиагруппа выступает информационным партнером экспедиции.

В пресс-конференции приняли участие: Иван Кротт, и. о. ректора ОмГУ, председатель Омского регионального отделения Русского географического общества; по видеосвязи из информационного центра по атомной энергии города Мурманска, расположенного на знаменитом атомном ледоколе «Ленин», присоединились Сергей Щербаков и Алейшо Белов, руководители экспедиции, а также Денис Моисеев, председатель Мурманского областного отделения РГО; из Красноярска по видеосвязи присоединился Алексей Кулеш, член Русского географического общества.

Экспедиция «Братство–2025» приурочена сразу к нескольким важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 180-летию Русского географического общества, 20-летию объединения БРИКС и 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией. Экипаж преодолеет более 45 тысяч километров, посетив ключевые географические точки планеты.

Символично, что в Мурманске яхта пришвартована рядом с первым в мире атомным ледоколом «Ленин». «Сейчас мы в Мурманске. Стоим у причала рядом с атомным ледоколом «Ленин» — это, наверное, самое красивое место в городе. Я надеюсь, что 15 июля мы получим все разрешения и сможем выйти дальше — через Северный морской путь, в Тихий океан. Если лёд и погода позволят, мы продолжим путь. А я счастлив быть здесь, потому что море — это моё призвание», — поделился Алейшо Белов, капитан и судостроитель, владелец яхты Fraternidade.

По словам Алейшо, экспедиция задумана как культурная инициатива, открытая для тех, кто хочет меняться: «Когда я строил яхту, я решил: это будет не просто судно. Это будет школа. Я назвал её Fraternidade — по-португальски это значит «Братство». Потому что главная идея — не в том, чтобы плыть, а в том, чтобы плыть вместе. Когда мы объявили набор, за одну неделю 150 человек прислали анкеты. Многие писали: «Я умею всё — и управлять парусом, и варить, и чинить». Но таких я не беру. Это не про школу. Я даю шанс тем, кто не может позволить себе путешествие, но у кого есть желание учиться и меняться. Уже 60 человек получили такую возможность. Каждый из них начинал с нуля».

О сложностях предстоящего этапа рассказал председатель Мурманского регионального отделения РГО Денис Моисеев: «На первом этапе важно правильно выйти из Кольского залива. Навигационные системы сейчас работают не всегда стабильно, поэтому, возможно, придётся ориентироваться по-старинке: визуально, по компасу, по картам. На сегодняшний день льды в Карском море в основном растаяли. Но в районе пролива Вилькицкого всё ещё держится припай. Это плотный неподвижный лёд, и когда он вскроется, пока неизвестно. Мы заранее проработали маршрут экспедиции, при необходимости готовы оперативно подключаться. У нас есть опыт сопровождения сквозных плаваний по всему Северному морскому пути».

Сергей Щербаков отметил, что подготовка к арктическому переходу началась задолго до прибытия в Мурманск: «Всё в нашей экспедиции изначально было нацелено на прохождение Северного морского пути. Это кульминационный, самый сложный и важный этап. Мы начали готовиться к нему ещё в Салвадоре, изучали ледовую обстановку, анализировали архивы с 2012 года, рассматривали сценарии и риски. Техническую подготовку Алейшо провёл блестяще. Все системы продублированы, всё проверено».

Город Диксон на маршруте экспедиции – важная точка в истории Великой Отечественной войны. «Диксон — единственный город за Уралом, на который во время Великой Отечественной войны обрушились боевые действия. В 1942 году немецкий линкор «Адмирал Шеер» вышел по Северному морскому пути, обстрелял город, потопил один из наших кораблей. Но береговой гарнизон дал отпор, не позволил высадить десант. Каждый год 27 августа жители Диксона отмечают День обороны города. Это не просто дата — это живая память. Экспедиция «Братство-2025» планирует прибыть в Диксон 27 июля — как раз за месяц до этой памятной даты. Уверен, у вас будет возможность лично поздравить жителей и вспомнить этот героический эпизод», — отметил Алексей Кулеш, член РГО.

Особое внимание уделяется и просветительской миссии экспедиции. «Молодежь активно следит за кругосветным путешествием. Экипаж действительно не даёт скучать: новости, фото и видео. Это очень ценно — и помогает вовлечь новое поколение», — подчеркнул Иван Кротт, председатель Омского отделения РГО.

Он добавил, что экспедиция «Братство–2025» вдохновляет на запуск новых международных инициатив и укрепляет духовную связующую роль Русского географического общества: «Недавно состоялся визит губернатора приграничного региона Казахстана — обсуждались идеи сотрудничества по Иртышскому направлению, проект развития географического центра в Павлодаре. Это уже шаг к новым международным экспедициям. Готовится большая конференция, посвящённая Иртышу как артерии, объединяющей Россию и Казахстан. И это тоже часть той большой карты, по которой движется экспедиция. Вся страна вовлечена — и Красноярск, и Омск, и Мурманск. Это показывает, что Русское географическое общество действительно объединяет не только формально, но и духовно».

Официальным информационным партнёром экспедиции выступает Евразийская медиагруппа. Она сопровождает проект с первых дней, обеспечивает широкое освещение уникальной инициативы, объединяющей международное парусное сообщество, научное сотрудничество и народную дипломатию.