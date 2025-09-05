В Пекине состоялась премьера российско-китайского детективного экшена «Красный шелк»

В главном кинотеатре China Film Group в Пекине – «China Film International Cinema» — состоялась премьера российско-китайского детективного экшена «Красный шелк». Картина выйдет в широкий прокат по всему Китаю. Поддержать премьеру в Китае приехала Председатель Совета директоров Национальной Медиа Группы Алина Кабаева.

В данный момент в стране началась рекламная кампания, и уровень ожидания высокий, тем более, что фильм затрагивает общую историю России и Китая. Дистрибьютором картины в Китае является крупнейшая кинокорпорация China Film Group.

В Китае «Красный шелк» получил статус национального фильма.

Напомним, фильм затрагивает отношения Китая и СССР в 1927 году. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые изменят ход истории. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.

Было уделено большое внимание воссозданию атмосферы той эпохи. Съемки проходили как в России, так и в Китае, причем захватывающие экшен-сцены в Шанхае были полностью сняты на крупнейшей киностудии мира — Hengdian World Studios. Актеры сами выполняли большинство трюков, что добавило экшену на экране реалистичности и напряжения. Декорации и костюмы поражают своей тщательной проработкой.

Сцены внутри экспресса снимали в павильоне с вагонами, созданными в натуральную величину. Для этих съемок в Москве возвели самый большой экран с виртуальными декорациями в Европе. А для создания эффекта окружающей среды был построен управляемый искусственный небосвод, собранный из 70 световых приборов.

4 сентября на премьере в Пекине фильм представили генеральный продюсер фильма Вадим Быркин, режиссер Андрей Волгин, автор сценария Мария Нефедова, оператор Максим Миханюк, актеры Милош Бикович, Светлана Чуйкина, Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа, Хуан Хаонань, а также продюсеры Ян Ян и Дмитрий Лю. Участие в премьере также приняла генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

С китайской стороны премьеру посетили: руководитель China Media Group Шень Хайсюн, представители руководства дистрибьютора фильма в Китае China Film Group, среди которых были Председатель правления Фу Жоцин, генеральный директор Ли Сяньцзен и другие топ-менеджеры компании, руководитель Госкино Китая Мао Юй, а также другие представители медиаиндустрии Китая.

Этой зимой в Китае стартует работа над «Черным шелком». Уже начался подготовительно-съемочный период к фильму: было снято несколько сцен во Владивостоке, впереди экспедиция в Китай. Прокат намечен на февраль 2027 года. Героям Милоша Биковича, Глеба Калюжного и Чжэн Ханьи предстоят новые испытания. К актерскому составу присоединятся и новые лица в ключевых ролях. Так, уже заявленный в финале «Красного шелка» Максим Матвеев вернется в большой роли Рихарда Зорге. Остальные персонажи и актеры пока держатся в тайне до основной части съемок.

События развернутся спустя несколько лет после «Красного шелка» и будут происходить сразу в нескольких странах. Как и предыдущая работа, этот фильм будет создан на стыке нескольких жанров — от авантюрных приключений в стиле «Миссия: невыполнима» до детективного экшена.

Дистрибьютором станет «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Производством занимаются кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.

«Черный шелк» тоже будет иметь международный статус и сниматься сразу в нескольких странах.