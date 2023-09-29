Молодые специалисты не только разработали внешний вид кроссовок, но и подобрали материалы, фурнитуру, определили сочетания цветов вплоть до оттенков ниток.

«Перед нами стояла задача создать за время заезда пять проектов, а получилось 13: 12 от участников и 1 от экспертов в качестве примера. Был даже проект, который изначально вызвал некоторый скепсис, — участница предложила использовать войлок в оформлении кроссовок. Казалось, что это не самая ноская идея, но она сама приехала в таких, чем немало нас удивила», — поделился впечатлениями о работе директор «Сибирского центра дизайна» Виктор Клименко. — «4 проекта взяли за основной источник вдохновения ретрофутуризм: от сравнения таврической пыли с марсианской до концептов, вдохновленных фильмом «Назад в Будущее».

Часть команд вдохновилась природными мотивами. Модель SNAIL, представленная Марией Церковниковой из Самарской области, воплощает собой образ улитки. Девушка уверена, что время от времени людям стоит проводить свои дни как улитка, чтобы позволить неспешности захватить их целиком. Подкладка из синтепона делает кроссовки дутыми — так можно заметить схожесть с ее панцирем. Главные акценты в модели — это коричневые «усики» моллюска и простроченный завиток.

Источником вдохновения для моделей «Сэвид» и «Вейф» стали морские водоросли. «Они напомнили нам нитки, из которых можно сделать шнурки. Обе модели — это одна концепция, прочитанная по-разному. В кроссовках модели «Сэвид» верх открытый, поэтому надевая их, кажется, будто бы только вышел из моря», — рассказала Юлия Полякова, участница из Тулы.

Модель «Лофер-крок» нельзя описать никак лучше, чем «Глоток свежего воздуха», по мнению участников команды «Названия нет». Девушки вдохновились городской эстетикой и бескрайними полями и на выходе получили удивительную концепцию, которая сочетает в себе нежно-зеленые цвета и войлок в виде основного материала.

Команда, разработавшая модель «Каменное облако», вдохновилась русской зимой и создала обувь, адаптированную под различные погодные условия. «Модель отлично подойдет для тех, кто обучается в Академии «Меганом» и проводит там не только летний, но и другие сезоны. Фурнитура из блочек обеспечивает вентиляцию, а стеганый нейлон с синтепоном — непромокаемость», — поделился Кирилл Пилаев, участник из Москвы.

Вторым популярным направлением стал космос и освоение человеком будущего. Акцентом модели «В шаге от луны» стали светоотражающие нити и особый смысловой принт: черно-белые кроссовки украшены «россыпью» лунной пыли. Она отражает уникальность и неповторимость человеческого опыта: рисунок на кроссовках никогда не повторится, как и путь того, кто их носит.

Молодые дизайнеры, представившие модель FRANKY MARTIAN, сравнили природу Крыма с поверхностью Марса — горные образования напомнили им космические кратеры. Как люди стремятся освоить новую планету, так и участники «Тавриды» спешат посетить максимальное количество мастер-классов и насладиться окружающей обстановкой.

Две концепции были выполнены в стилистике ретрофутуризма: команды размышляли над тем, как выглядело бы будущее в прошлом. Дизайнеры модели «Тавроиды 2Х» видят свою аудиторию в лице тех, про кого можно сказать: «И встретит рассвет, и прокатится на горном велосипеде, и пройдет 20 тысяч шагов». Для таких активных людей в «Тавроидах 2Х» предусмотрены липучки вместо шнурков.

Елизавета Беляева из Москвы презентовала модель под названием «Л 23». Кроссовки в стиле спортшик предназначены для молодых мужчин и женщин, которые стремятся выделиться из толпы, быть в тренде, а также открыты для новых стилистических решений. Цветовое решение — медный беж, синий электрик, серый — отсылает к эпохе ретро.

Проекты «Винил» и «Твои флюиды» вдохновлены разными видами искусства: первая — музыкой, а вторая — техникой флюид-арта (абстрактное рисование жидким акрилом). Детали модели «Винил» напоминают образ виниловых пластинок, а дизайн «Твоих флюидов» — морские волны.

Концепция «Офисный гранж» предполагает создание бунтарских кроссовок для молодых мужчин. Модель выполнена в черном цвете и включает в себя брутальные декоративные элементы из мятой кожи.

Последняя концепция была представлена командой наставников арт-школы. Эксперты научно-образовательного центра «Сибирский центр дизайна» НИ ТГУ создали модель «Тавры», которая олицетворяет атмосферу арт-кластера. Обувь выполнена в темно-синей гамме. В качестве акцента объемная буква «Т» — на тыльной стороне.

«Изначально был приятно удивлен вовлеченностью ребят в процесс. По итогу нам нужно было представить пять концепций, а получилось вдвое больше! Сейчас нам нужно выбрать лучшие из них, но, признаюсь, это довольно непросто — сейчас у меня несколько фаворитов», — прокомментировал Андрей Шурыгин, основатель бренда кроссовок YEA 2098.

По завершении образовательного заезда работа продолжится на базе производства бренда YEA 2098 — в течение месяца на производстве бренда будут изготовлены образцы 5 моделей.

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