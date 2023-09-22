В арт-кластере «Таврида» (проект Росмолодёжи) проходит седьмой образовательный заезд «Нас не отменишь». Молодые дизайнеры, модельеры и конструкторы обуви совместно с экспертами научно-образовательного центра «Сибирский центр дизайна» НИ ТГУ создадут эскизы для лимитированной линейки кроссовок арт-кластера «Таврида» и российского бренда YEA 2098.

При разработке концепций участникам арт-школы дизайна российских кроссовок необходимо закрыть три имеющихся сегмента бренда: Ugly — нишевая массивная обувь с ярким дизайном, Basic — коммерческая линейка для большой аудитории, Concept — необычная тематическая модель. Молодые специалисты не только разработают внешний вид кроссовок, но и подберут материалы и определят сочетания цветов вплоть до оттенков ниток.

«Кроссовки должны вписываться в философию бренда. Мы размышляем о том, каким будет стиль в будущем, в 2098 году. На смену «быстрой моде» придет осознанный выбор. Вещи станут качественными, эстетичными, утилитарными и актуальными вне времени. Этому и должны отвечать работы участников», — добавил Андрей Шурыгин, основатель бренда кроссовок YEA 2098.

Для того чтобы создать качественный продукт, участников арт-школы обучат проектированию и изготовлению моделей кроссовок. Эксперты выступят с лекциями об эргономических (размер, полнота, высота каблука и т. д.) и эксплуатационных (масса, гибкость, устойчивость) свойствах обуви, авторском праве, дизайнерских тенденциях.

Руководитель проекта и продюсер направлений «мода», «архитектура» и «дизайн» арт-кластера «Таврида» Виктория Данилова пояснила, что обучение молодых специалистов проектированию и производству обуви обосновано нехваткой образовательных программ в такой узкой сфере.

«Несмотря на «кроссовочный бум» в последние несколько лет, в России не так много производств, базирующихся на разработке спортивной обуви, а дизайн выпускаемой продукции еще не на том уровне, чтобы конкурировать с мировыми брендами. Вместе с этим все чаще в инфополе стали мелькать локальные и молодые бренды, пусть и небольшими партиями, но выпускающие достойные «пары». Наша задача — на деле доказать, что мы можем выпускать достойный, функциональный и конкурентоспособный продукт», — подчеркнула Виктория.

Также партнером арт-школы выступил научно-образовательный центр «Сибирский центр дизайна» НИ ТГУ. Приглашенные эксперты — директор центра Виктор Клименко и промышленный дизайнер Игорь Дыдыкин — расскажут о том, как отбирать идеи и выходить на итоговую концепцию. Сибирский центр дизайна является членом международной ассоциации университетов и колледжей искусств, дизайна и медиа Cumulus. Специалисты проекта курируют образовательную программу арт-школы и выступают менторами проектных команд участников.

«Мы носим кроссовки в офисах, на прогулках, ходим в них на вечеринки. Эта обувь популярна среди молодёжи, а «Таврида» — место, где она собирается. В арт-школе молодые дизайнеры создадут то, что носили бы сами, — рассказал Виктор Клименко. — Кроме того, сейчас необходимо поддерживать российские бренды, нужно делать их доступными для потребителя».

По завершении образовательного заезда работа продолжится на базе производства бренда YEA 2098 — по эскизам, созданным участниками арт-школы, будут спроектированы тестовые образцы. Затем их доведут до идеала, ставя во главу комфорт и надежность. Готовая продукция появится ближе к концу 2023 года в магазинах «Арт.Молодость».

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