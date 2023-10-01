На турнире имени Святого Георгия представители пяти стран сражались на мечах и копьях на глазах семи тысяч зрителей.

На территории Live Арены прошел масштабный рыцарский турнир, собравший бойцов из России, Белоруссии, Франции, Сербии и Китая. Участники соревновались в самых зрелищных дисциплинах средневекового турнира: джостинге (сшибки на копьях верхом на лошади), меле (групповой конный бой на деревянных булавах команда на команду), а также в историческом средневековом бою.

Турнир Святого Георгия – один из трех абсолютно аутентичных рыцарских турниров в мире: в джостинге бойцы используют боевые копья с металлическими наконечниками, удар которых запросто может пробить стальные латы насквозь. Поэтому к участию допускаются только самые опытные всадники в лучших доспехах и самые подготовленные лошади.

Основатель турнира Дмитрий Савченко поделился подробностями создания проекта: «Первый ежегодный рыцарский турнир Святого Георгия мы проводили в 2015-м году, затем, к сожалению, пришлось сделать паузу в связи с ограничениями массовых мероприятий во время пандемии. Изначально проект крайне амбициозный, международный: в этом году, например, участвовали рыцари из России, Белоруссии, Сербии, Китая и Франции. С учетом того, что на планете людей, способных соревноваться в рыцарских турнирах буквально несколько десятков, а у нас в одной только дисциплине – джостинге – сегодня было представлено 12 рыцарей, 14 – в меле, а если подсчитывать участников соревнований на каждой арене, в частности, в историческом средневековом бою, то это порядка ста человек. Обычно турниры проводились на открытом воздухе в московском парке Коломенское, сейчас мы попробовали новый формат на закрытой арене, чтобы никакие погодные условия не могли помешать ни зрителям, ни участникам, и эксперимент оказался удачным».

Мероприятие неспроста маркировано возрастным ограничением «0+»: мастерские с представителями разных ремесел в средневековых нарядах, выступления бродячих актёров, бойкая торговля – всё это одинаково привлекало и детей, и взрослых. На территории Live Арены царила атмосфера настоящего турнира XV века с соблюдением всех традиций.

Как и обещали организаторы, рыцарский турнир не стал театральной реконструкцией или трюковым шоу: это настоящий спорт средневековья, захватывающий и опасный. Для того, чтобы выйти на арену, требуется не только серьезная физическая подготовка, но и огромная отвага: риск пропустить удар есть у всех.

«Обычная» жизнь участников турнира вызывает не меньший интерес, чем их выступления: два рыцаря из Франции, один из который живет в фамильном замке со своей винодельней и имеет дворянский титул, а другой работает почтальоном – показательный пример разнообразия жизненных путей.

Но больше всех зрителей поразила рыцарь-женщина Алёна Агапова. «В миру» Алёна – врач-ветеринар в клинике, проводящей оперативную хирургию крупных животных, а на арене – закованный в двадцатикилограммовые латы знаменосец своей команды в меле, рассекающий арену на гнедом коне.

Победителем шестого международного рыцарского турнира имени Святого Георгия стал Павел Калинков, рыцарь из Минска. Турнирный стаж Павла – более 18 лет, самому спортсмену сейчас 44 года. Это один из самых опытных участников рыцарских турниров в мире.

Суд дам во главе с Мариной Савченко наградил специальным призом рыцаря из Санкт-Петербурга Алексея Тихонова, который начал выступать на турнирах только в прошлом году.

Глава маршалов Дмитрий Антонов наградил победителя пешего турнира Сергея Уколова, одного из самых известных спортсменов в историческом фехтовании, многократного призера рыцарских турниров.

Инесса Тарасова, директор по развитию территории отдыха и спорта HORSEKA, директор по маркетингу конного фестиваля «Иваново поле» и организатор турнира считает, что прошедшие в последние две недели мероприятия – конное гала-шоу и рыцарский турнир – могут стать частью культурного кода русского человека. Гала-шоу побило рекорд арены по посещаемости: два дня подряд были проданы абсолютно все билеты, всего мероприятие посетило порядка 17 000 человек. Рыцарский турнир на закрытой арене – более экспериментальный формат, поэтому количество зрителей сознательно ограничивалось организаторами, однако и здесь цифры впечатляют: в атмосферу средневековья на два дня окунулись 7000 зрителей.

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