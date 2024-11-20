Проект Пятого канала «Знание-сила!» стал финалистом престижной Премии

Программа Пятого канала «Знание-сила!» номинирована на главную просветительскую награду России «Знание. Премия» за вклад в просвещение в сфере «Наука и Технология». На одно место в шорт-листе претендовало 180 соискателей.

«Знание-сила!» — документально-познавательная программа о товарах, услугах, новых технологиях и устройствах, которые делают жизнь потребителя проще. В каждой программе – мнения именитых ученых, лабораторные заключения, интересные факты, краш-тесты и эксперименты. «Знание-сила!» — это уникальная возможность побывать на различных производствах, стать свидетелем открытий и узнать о технических новинках.

Программа выходит в утреннем эфире Пятого канала по понедельникам и вторникам. Каждый выпуск – новая тема и интересные локации. От атомной электростанции и космодрома Байконур до небольшого горного аула! Наша команда может управлять многотонным бульдозером, прыгать с парашютом и плавать с акулами. Съемочная группа работала в научных и исследовательских лабораториях, под землей, на крышах небоскребов, в центрах тренировки космонавтов и подготовки спасателей, поднималась на один из старейших маяков России. Тестировала новый катер Федеральной службы войск национальной гвардии, была на умных фермах, заводах и различных производствах.

Редакция программы устраивала эксперименты и испытания для зимней резины, бытовой и снегоуборочной техники, лифтов, термоодежды, домашних роботов, драгоценных камней, электрических автомобилей, проверяла популярные продукты питания.

За это время в телевизионном эфире выпуски посмотрело почти 37 миллионов человек.

Награждение победителей состоится в начале 2025 года. В этом сезоне для участия в Премии было подано рекордное количество заявок – 19 523. По итогам голосования Экспертного совета в финал главной просветительской награды страны вышло 107 заявок в 18 номинациях. Среди них 58 просветителей, 43 проекта и 6 компаний. Заявки поступили из 89 регионов России, а также из Аргентины, США и Словакии. В ближайшее время Почетное жюри определит лауреатов.