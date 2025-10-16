Больше триллиона рублей потеряют авторы за пять лет из-за использования их произведений при обучении ИИ

В НИУ ВШЭ оценили, какой ущерб творческим людям наносят генеративные нейросети

Проникновение генеративных объектов на рынок приведет к прямому финансовому ущербу авторам, который по ряду видов творческой деятельности достигнет в ближайшие четыре года критической отметки в 30%. Радикальное падение доходов будет обусловлено сокращением авторского заказа и появлением в дистрибуции «синтетической» музыки, литературы, графики и дизайна. От настоящего момента и до 2030 года творческие люди недосчитаются более 1 трлн руб. К такому выводу пришли исследователи из НИУ ВШЭ в новом докладе «Исследование характера и расчет величины ущерба (потерь) авторов и иных правообладателей от использования систем искусственного интеллекта заказчиками и замещения объектов, созданных творческим трудом человека, генеративными объектами».

Результаты исследования были представлены на пленарной сессии Международного форума IPQuorum.Музыка директором ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонидом Гохбергом: «Мы решили посмотреть, что происходит на рынках креативных индустрий, с цифрами в руках, оценить прямые экономические эффекты от использования ИИ для конкретных творческих профессий. Аналогов этому исследованию нет».

Леонид Гохберг особо оговорился, что авторы исходили из технологической зрелости генеративных ИИ-систем на данный момент. Кроме того, исследователи сознательно вынесли за скобки позитивные эффекты внедрения ИИ.

Как отметил председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский, ущерб авторам мог бы компенсировать тот или иной вид «технологической ренты»: «Вопрос не в том, останавливать или нет прогресс, а в том, что осмысленный и постоянный контроль векторов использования плодов прогресса – непреложная аксиома. Слом устоев и нарушение традиций – привычная рутина деятелей прогресса. Наша задача – создать рамки таких разрушений, ведь ломать – не строить, это весело и с песней. Однако сейчас в зоне риска основа нашей цивилизации – культура. Если труд авторов, тех самых живых авторов, на произведениях которых обучается ИИ, не будет должным образом вознаграждаться, история культуры остановится. Мы будем иметь дело лишь с бесконечными «перепевками» созданного ранее, а затем – с машинными вариациями на тему машинного творчества. Единственным разумным решением мне видится та ли иная форма справедливого вознаграждения для авторов со стороны.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов отметил, что обучение ИИ-систем основано на использовании в том числе произведений, охраняемых авторским правом: «При обучении систем искусственного интеллекта результаты интеллектуальной деятельности используются, как правило, без согласия авторов и выплаты им вознаграждения. Это несправедливо, учитывая, что вклад авторов таких произведений в создание контента, генерируемого искусственным интеллектом, довольно значительный. Необходимо разработать механизм, который позволит правообладателям получать справедливое вознаграждение за использование охраняемых произведений для обучения искусственного интеллекта».

По словам Игоря Дроздова, конкретный механизм такой компенсации может обсуждаться, однако, в правовом отношении не должно оставаться никакой двусмысленности: обучение ИИ на охраняемых объектах авторского права – это использование результатов интеллектуальной деятельности, подразумевающее выплату вознаграждения правообладателям.

Из материалов исследования следует, что меньше всего замещению созданных людьми произведений ИИ-генерацией подвержены те индустрии, где все еще критически необходимы живые люди: художники и фотографы, певцы и концертирующие музыканты, актеры и танцоры. Здесь доля генеративных объектов в общем объеме даже к 2030 году будет варьировать от 9 до 12%. Например, исследователи ВШЭ прогнозируют, что у режиссеров и хореографов доля контента, созданного с использованием ИИ вместо них, увеличится с 3,9% в 2025-м до 9% в 2030 году.

Однако радикально другая, критическая ситуация складывается в индустриях, где потребление контента в значительной степени происходит в цифровой среде. Переводчики, лингвисты, писатели, поэты, литераторы и журналисты, то есть все, кто создавал тексты, которые используются для обучения ИИ, недосчитаются 48 млрд рублей: если сегодня доля генеративных объектов в этих сферах колеблется от 0,4 до 4%, то к 2030 году она достигнет беспрецедентных 28–30%. Не меньше пострадает музыкальная сфера: музыканты, певцы и композиторы на четырехлетнем горизонте также потеряют 48 млрд рублей – здесь доля сгенерированного «ИИ-композиторами» и «ИИ-исполнителями» контента с 5,5% к 2030 году взлетит до предельного уровня в 28%. Колоссальные по меркам индустрии потери в 31 млрд рублей также ожидают фотографов и художников.

Не останутся незатронутыми и те, кто своим трудом и талантом создает цифровые системы, – объем созданного «не человеком» программного кода вырастет более чем в два раза: с текущих 12,7 до 26%. В итоге программисты недосчитаются 542 млрд рублей. Лишь немного на «пьедестале» потерпевших уступают им те, кто создает рекламу и занимается маркетингом. Их утраты составят 169,85 млрд рублей за пятилетку. Это прямо затронет творцов и креаторов, составляющих ядро крупнейших и наиболее алгоритмизированных индустрий – разработки программного обеспечения, маркетинга и рекламы.

Авторы исследования рассчитали ущерб в денежном выражении, просуммировав потери от сокращения найма на работу авторов и замещения в дистрибуции авторского контента. Вместо авторского заказа, адресованного, например, архитекторам, дизайнерам, писателям, музыкантам, фотографам и художникам, заказчики будут обращаться к «обученному ИИ». То же будет происходить на уровне потребления контента: даже сейчас люди слушают музыку, смотрят видео и читают тексты, не задумываясь, как они были созданы, а то и сознательно наслаждаются «машинным продуктом».

Итоговая цифра ежегодных потерь авторов и правообладателей приблизится к 250 млрд рублей, а к 2030 году – то есть к дате, на которую ориентированы многие российские стратегические документы в сфере креативной экономики и творчества, – люди и компании, составляющие ядро творческой сферы страны, недосчитаются свыше 1 трлн рублей в результате использования созданных ими произведений при обучении ИИ.

Авторы исследования особо отметили, что обращения к российским нейросетям вроде «Шедеврума» или GigaChat составляют лишь 0,2% мирового трафика, а значит, доходы авторов и других правообладателей (на них приходится более 1% ВВП), составляющие «профит» от замещения человеческого творчества машинной генерацией, придутся на другие юрисдикции.

НИУ ВШЭ опирался в своем исследовании на материалы Росстата, доклад НИУ ВШЭ «Креативная экономика Москвы в цифрах», а также подходы Международной организации труда, представленные в докладе Generative AI and Jobs («Классификация профессий по подверженности влиянию ИИ»). В дальнейшем ученые планируют продолжить свою работу с помощью репрезентативного опроса авторов с верификацией фактических доходов и перекрестной проверкой по внешним источникам.