В первый день Российской креативной недели состоялась презентация проекта «РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ»

Проект «РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ» вдохновлён культурным кодом и образами России. Идея была предложена проектом «Рустрендс», руководитель которого — Юлия Музыка, и реализована под арт-надзором продюсера Артема Кривда. Проект поддержан грантом Президентского фонда культурных инициатив.
В рамках презентации проекта в стенах Новой Третьяковки прошел показ 30 современных российских дизайнеров, вдохновленных многовековой русской культурой, ее образами и великим наследием. Начался показ с изысканного хореографического этюда от солистки Большого театра Анны Тихомировой и народного артиста РФ Руслана Скворцова под музыку победителя всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» Мердана Бяшимова. А завершился более 50 образами из коллекций таких знаковых фигур индустрии, как: Алиса и Юлия Рубан, Даниил Берг, Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Артем Кривда, Леся Парамонова, Антон Лисин, Светлана Родина, Юханн Никодимус и др. Кроме известных дизайнеров, свое видение представили молодые локальные бренды, проект Рустрендс, РГУ им. Косыгина и предприятия народных художественных промыслов: Елецкие кружева, Горьковский гипюр, Гжельский и Дулевский фарфор и другие.
Мероприятие посетили: Юлия Барановская, Елена Крыгина, Лина Дембикова, Дарья Кислицына, Липа Тетерич, Зара, Митя Фомин, Виктория Романенко, Виктория Лопырёва, Ксения Суркова, Милана Королева, Екатерина Евстропова, Юлия Пахомова, Алина Якубова, Мария Лобанова, Иван Афанасьев, Амир Батабаев, Юлия Акимова, Малика Башаева, Павел Компан, Екатерина Шугаева, Лиза Лукина, Юлия Ремпель, Иван Чуйков, Мария Гуляева, Стефани Четверикова, Наталья Рей др.
Организаторы «Российской креативной недели»: АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фото – Антон БЫСТРОВ, Денис ШУМОВИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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