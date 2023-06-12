Сказочная неделя моды Magic Fashion Week прошла на площадке киногорода «Пилигрим порто»

10 июня 2023 года на площадке киногорода «Пилигрим порто» прошел очередной сезон сказочной недели моды Magic Fashion Week.

Magic Fashion Week отличает атмосфера волшебства, добра и уникальных историй, которые рассказывают дизайнеры своими прекрасными коллекциями. Дизайнеры из разных уголков нашей страны прилетели на мероприятие для демонстрации своих образов.

В этот раз в Неделе моды приняли участие дизайнеры: Светлана Грилео, Надежда Цветкова, Амелия Бебкина, Софья Терешина, Наталья Рязанова, Janavesna и Татьяна Злоказова с брендом «Любимое платьишко», Natali Novik, Ольга Бучина, Елена Вахрушева с брендом «Misha» и Татьяна Дербенева.

Хедлейнер и идейный вдохновитель мероприятия – дизайнер и фотограф Шибина Надежда.

Интересно, что самому юному модельеру на площадке совсем недавно исполнилось всего 10 лет.

Генеральным партнером MFW уже не в первый раз выступил театр РОСТА в Царицыно под управлением заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.

Показы не обошли стороной и звезды нашей эстрады. Представлять коллекции вышли российская певица и любимая модель MFW Наталья Гулькина, артист и юморист Константин Кожевников, певец, композитор, единственный кандидат юридических наук на российской сцене Владимир Брилев и певец, блогер Лера Туманова.

Перед зрителями развернулось необычное шоу – модели начинали свое дефиле из таверны уютного европейского городка XVIII века. Все действие разворачивалось перед Домом губернатора. Как и на любой центральной площади того времени, на площадке мирно пожевывали сено живые лошади. Появление на подиуме совсем юных моделей 3-4 лет не оставляло равнодушным никого из присутствующих гостей.

Красной нитью показов была протянута идея, что мода сейчас – это огромное разнообразие тканей, силуэтов и образов. Каждый может выбрать то, что приходится ему по душе. В коллекциях были представлены вечерние платья, спортивная одежда, наряды в стиле стимпанк, а также навеянные самой площадкой образы с кожаными ремнями, высокими сапогами, разнообразными платьями и ковбойскими шляпами.

«Мода – не просто вопрос одежды. Мода витает в воздухе, ее приносит ветер. Каждый предчувствует ее, дышит ею. Она и в небе, и на дороге» — Коко Шанель

АртМосковия принимала участие в статусе информационного партнёра мероприятия.

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