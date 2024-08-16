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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Ричарда Блэндфорд, «Лондон в компании художников»

editor
By editor
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лондон в компании художников

История изобразительного искусства — прекрасный и интереснейший предмет, который изучается в рамках школьной программы, а студенты-гуманитарии обращаются к нему еще в колледжах и университетах. Монументальный труд Ричарда Блэндфорда «Лондон в компании художников», вышедший на русском языке в издательстве Metamorphoses, привлекает внимание ценителей культуры.

История крупнейшего мегаполиса началась еще во времена Римской империи, когда на берегу реки Темзы появилось небольшое поселение под названием Лондиниум. Он повидал н немало королей, королев, могущественных епископов и до сих пор хранит мрачные загадки Тауэра и Вестминстерского аббатства. В девятнадцатом веке его называли столицей мира, и именно тогда к нему приклеилась репутация туманного и дождливого города.

Но искусство, которое порой пусть и бывает предвзято, изображает город, далёкий от уныния. Он действительно похож на энергичного и деятельного человека, не даром книгу Ричарда Блэндфорда называют «биографией Лондона». На полотна художников попали величественные дворцы и храмы, ставшие памятниками мировой архитектуры, музеи и парки. Все это увидит читатель глазами творцов, которые замечали то, чего порой не видит обыватель. Что будет на следующем развороте — угадать невозможно. Здесь соседствуют полотна, одни из которых воспевают строгую перспективу, а другие — обращают внимание на какую-то причудливую деталь в архитектуре или облике улиц. Разные художественные стили и вся палитра красок только подчеркивают многообразие и разноплановость большого города.

 Для читающих детей и взрослых Лондон — это неизменная часть хорошо знакомой и любимой литературы, без которой невозможно представить себе библиотеку. Лондон становится местом действия во многих книгах: от очаровательных сказок Дональда Биссета, в которых адмирал Нельсон с высоты своего постамента ведёт беседы с птицами, и до Шерлока Холмса, чей музей сейчас пользуется неизменной любовью британцев и туристов со всего мира.

Словом, перед нами не просто книга, а возможность погрузиться в далекое и недавнее прошлое в компании всемирно признанных живописцев. Увеличенный формат издания делает его прекрасным подарком для всех любителей искусства и литературы.

Олеся ЯЖУК

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