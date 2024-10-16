Писатель Егор Иванов выпустил первый том автобиографической книги про осмысление эпохи 90-х и нулевых

Писатель Егор Иванов выпустил дебютную автобиографическую книгу под названием «Арх. Осень». Первый том открывает цикл произведений, посвящённых детальному осмыслению культурного феномена эпохи 90-2000-х.

Книга «Арх» названа в честь города Архангельск, в котором писатель родился и вырос. Первый том начинается в конце августа 2007-го года — автор готовится к 11-му классу и внезапно осознаёт, что от привычной жизни остался всего год. Каково это — покинуть родной дом? И нужно ли вообще? Как сохранить всё, что дорого, перед надвигающейся неизвестностью взрослой жизни? Егор пытается, но привычный мир меняется намного быстрее. Постепенно автор остаётся в родном городе наедине со своими воспоминаниями — но скоро потеряет и их.

В своём произведении автор воссоздаёт мельчайшие детали колоритного северного быта и бережно реконструирует самые трепетные детские воспоминания, пришедшиеся на эпоху масштабных перемен в истории страны. Это книга о жизни поколения, родившегося в мире без интернета и смартфонов, но выросшего в период буйного расцвета зарубежной поп-культуры и гиперзвукового технологического скачка.

Книга «Арх» состоит из 4-х томов, логически поделённых на времена года: осень, зиму, весну и лето. Язык повествования — причудливая смесь из поморской говори, уличного жаргона, молодёжного сленга и деревенских присказок. Такой подход сокращает дистанцию между автором и читателем до минимума и помогает практически стать участником тех событий, увидеть воспоминания глазами писателя.

Первый том художественной автобиографии вышел на собственной платформе автора — Егор Иванов создал сайт, где всё подчинено максимальному погружению в историю. Каждая глава начинается с архивного фото, а текстовый редактор поддерживает знаменитые эмоджи из «аськи» и многое другое. Можно делать закладки на интересных местах, менять цвет экрана, шрифт и его размер.

«Что терять больнее: несчастное или счастливое детство? Меня всегда занимал этот вопрос. В юности ответ кажется однозначным, но до поры, пока не начинает растворяться во времени всё, что тебе дорого. Моя книга — это попытка не только сохранить детали счастливейшего детства и юности, но и масштабное исследование жизни молодёжи самобытного северного края в переломную эпоху в истории страны. “Арх” — это не ванильная вещица про детские воспоминания, а серьёзная трагикомедия, и юмор здесь в первую очередь позволяет смириться с беспощадным ходом времени и неизбежным разрушением и исчезновением привычного годами уклада и всего, что тебе дорого», — комментирует Егор Иванов, писатель и основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей.

В будущем цикл пополнится книгами «СПб» и «Мск» — следующими важными городами в становлении автора. Всего задумано 12 томов. Они также будут публиковаться на платформе писателя, в том числе в формате аудиокниг, озвученных автором. Ещё в планах — запуск литературной школы, собственного литературного агентства и сувенирного магазина на базе платформы.