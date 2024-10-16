РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир книгПисатель Егор Иванов выпустил первый том автобиографической книги про осмысление эпохи 90-х...

Писатель Егор Иванов выпустил первый том автобиографической книги про осмысление эпохи 90-х и нулевых

editor
By editor
61
егор иванов писатель

Писатель Егор Иванов выпустил дебютную автобиографическую книгу под названием «Арх. Осень». Первый том открывает цикл произведений, посвящённых детальному осмыслению культурного феномена эпохи 90-2000-х.

Книга «Арх» названа в честь города Архангельск, в котором писатель родился и вырос. Первый том начинается в конце августа 2007-го года — автор готовится к 11-му классу и внезапно осознаёт, что от привычной жизни остался всего год. Каково это — покинуть родной дом? И нужно ли вообще? Как сохранить всё, что дорого, перед надвигающейся неизвестностью взрослой жизни? Егор пытается, но привычный мир меняется намного быстрее. Постепенно автор остаётся в родном городе наедине со своими воспоминаниями — но скоро потеряет и их.

В своём произведении автор воссоздаёт мельчайшие детали колоритного северного быта и бережно реконструирует самые трепетные детские воспоминания, пришедшиеся на эпоху масштабных перемен в истории страны. Это книга о жизни поколения, родившегося в мире без интернета и смартфонов, но выросшего в период буйного расцвета зарубежной поп-культуры и гиперзвукового технологического скачка.

Книга «Арх» состоит из 4-х томов, логически поделённых на времена года: осень, зиму, весну и лето. Язык повествования — причудливая смесь из поморской говори, уличного жаргона, молодёжного сленга и деревенских присказок. Такой подход сокращает дистанцию между автором и читателем до минимума и помогает практически стать участником тех событий, увидеть воспоминания глазами писателя.

Первый том художественной автобиографии вышел на собственной платформе автора — Егор Иванов создал сайт, где всё подчинено максимальному погружению в историю. Каждая глава начинается с архивного фото, а текстовый редактор поддерживает знаменитые эмоджи из «аськи» и многое другое. Можно делать закладки на интересных местах, менять цвет экрана, шрифт и его размер.

«Что терять больнее: несчастное или счастливое детство? Меня всегда занимал этот вопрос. В юности ответ кажется однозначным, но до поры, пока не начинает растворяться во времени всё, что тебе дорого. Моя книга — это попытка не только сохранить детали счастливейшего детства и юности, но и масштабное исследование жизни молодёжи самобытного северного края в переломную эпоху в истории страны. “Арх” — это не ванильная вещица про детские воспоминания, а серьёзная трагикомедия, и юмор здесь в первую очередь позволяет смириться с беспощадным ходом времени и неизбежным разрушением и исчезновением привычного годами уклада и всего, что тебе дорого», — комментирует Егор Иванов, писатель и основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей.

В будущем цикл пополнится книгами «СПб» и «Мск» — следующими важными городами в становлении автора. Всего задумано 12 томов. Они также будут публиковаться на платформе писателя, в том числе в формате аудиокниг, озвученных автором. Ещё в планах — запуск литературной школы, собственного литературного агентства и сувенирного магазина на базе платформы.

Предыдущая статья
«Оборачиваясь на горизонт»: ЦТИ «Фабрика» представляет персональную выставку Жении Кузьмы
Следующая статья
«Послание к человеку» наградит легенду мирового кино Артавазда Пелешяна

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru