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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUЛауреатом премии «Ника» по количеству наград стала картина «Праведник»

Лауреатом премии «Ника» по количеству наград стала картина «Праведник»

editor
By editor
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праведник

В Москве 37-й церемонии Национальной кинематографической премии «Ника» среди фильмов, награжденных по итогам 2022-2023 годов были проекты, созданные при участии и поддержке телеканала «Россия».

Чемпионом премии «Ника» по количеству наград стала картина Сергея Урсуляка «Праведник» – совместный проект компаний «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия» при поддержке Фонда кино и группы компаний «Киевская площадь». Фильм получил награды в следующих номинациях:

  • «Лучший игровой фильм»;
  • «Лучшая режиссерская работа», для режиссера Сергея Урсуляка;
  • «Лучшая мужская роль», для Александра Яценко;
  • «Лучшая операторская работа», для Михаила Милашина;
  • «Лучшая работа режиссера монтажа», для Маргариты Смирновой.

Две премии получил фильм Антона Мегердичева «Сердце Пармы» – совместный проект компаний Star Media, «Профит» и телеканала «Россия», осуществленный при поддержке Фонда кино и прокат которого осуществляла компания «Централ Партнершип»:

  • «Лучшая мужская роль второго плана» для Сергея Пускепалиса;
  • «Лучшая работа художника-постановщика» для Павла Новикова и Владимира Трапезникова.

Приз в номинации «Открытие года» получил актер Макар Хлебников за роль в фильме «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова, производства кинокомпании СТВ, компании «Глобус-фильм», при поддержке телеканала «Россия», при поддержке Р. А. Абрамовича, при поддержке Министерства культуры РФ, компания-прокатчик – «Атмосфера кино».

Приз в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» достался Надежде Васильевой и Ольге Михайловой за работу над фильмом «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского, производства кинокомпании СТВ, компании «Глобус-фильм», при поддержке телеканала «Россия», телеканала СТС и Фонда кино, компания-прокатчик – «НМГ Кинопрокат».

Приз в номинации «Лучшая работа звукорежиссера» завоевали Андрей Худяков и Кирилл Бодров за работу над созданием фильма «1993» режиссера Александра Велединского, производства кинокомпании Gate при поддержке Фонда кино, при поддержке телеканала «Россия», компания-прокатчик – «Атмосфера кино».

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