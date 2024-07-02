Лауреатом премии «Ника» по количеству наград стала картина «Праведник»

В Москве 37-й церемонии Национальной кинематографической премии «Ника» среди фильмов, награжденных по итогам 2022-2023 годов были проекты, созданные при участии и поддержке телеканала «Россия».

Чемпионом премии «Ника» по количеству наград стала картина Сергея Урсуляка «Праведник» – совместный проект компаний «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия» при поддержке Фонда кино и группы компаний «Киевская площадь». Фильм получил награды в следующих номинациях:

«Лучший игровой фильм»;

«Лучшая режиссерская работа», для режиссера Сергея Урсуляка;

«Лучшая мужская роль», для Александра Яценко;

«Лучшая операторская работа», для Михаила Милашина;

«Лучшая работа режиссера монтажа», для Маргариты Смирновой.

Две премии получил фильм Антона Мегердичева «Сердце Пармы» – совместный проект компаний Star Media, «Профит» и телеканала «Россия», осуществленный при поддержке Фонда кино и прокат которого осуществляла компания «Централ Партнершип»:

«Лучшая мужская роль второго плана» для Сергея Пускепалиса;

«Лучшая работа художника-постановщика» для Павла Новикова и Владимира Трапезникова.

Приз в номинации «Открытие года» получил актер Макар Хлебников за роль в фильме «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова, производства кинокомпании СТВ, компании «Глобус-фильм», при поддержке телеканала «Россия», при поддержке Р. А. Абрамовича, при поддержке Министерства культуры РФ, компания-прокатчик – «Атмосфера кино».

Приз в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» достался Надежде Васильевой и Ольге Михайловой за работу над фильмом «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского, производства кинокомпании СТВ, компании «Глобус-фильм», при поддержке телеканала «Россия», телеканала СТС и Фонда кино, компания-прокатчик – «НМГ Кинопрокат».

Приз в номинации «Лучшая работа звукорежиссера» завоевали Андрей Худяков и Кирилл Бодров за работу над созданием фильма «1993» режиссера Александра Велединского, производства кинокомпании Gate при поддержке Фонда кино, при поддержке телеканала «Россия», компания-прокатчик – «Атмосфера кино».