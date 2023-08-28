ПФК ЦСКА и Фиксики объявили о начале сотрудничества

28 августа ПФК ЦСКА и анимационный проект «Фиксики» от студии «Аэроплан» объявили о начале сотрудничества в целях популяризации футбола среди подрастающего поколения и вовлечения детей в систематические занятия спортом.

В рамках сотрудничества первым матчем при участии фиксиков станет игра между футбольными клубами ПФК ЦСКА и «Зенит», которая состоится 3 сентября на стадионе ВЭБ Арена в рамках МИР Российской Премьер-лиги.

«Наш клуб — один из наиболее популярных клубов России, и мы хотим подарить как можно больше радости и любви нашим юным болельщиками. “С детства за ПФК ЦСКА” – это не просто слова, это образ жизни. Мы считаем, что такой партнер как “Фиксики” украсит и принесет пользу нашим юным посетителям», - отметил начало сотрудничества заместитель генерального директора по развитию ПФК ЦСКА Владимир Юрин.

«Фиксики – не только про науку и технические знания. Поклонники проекта знают, что эти маленькие персонажи любят активно проводить свободное время. Футбол – красивый и зрелищный вид спорта. А ПФК ЦСКА – один из сильнейших клубов нашей страны. Поэтому, как нам кажется, такие составляющие, как стремление к победе и командный дух объединяют наши компании и вдохновят юных болельщиков и поклонников футбола выбирать активный образ жизни и чаще приходить на стадион, чтобы поддержать родную команду и встретить там любимых героев»», - прокомментировала сотрудничество Юлия Немчина, генеральный директор анимационной компании.

В воскресенье, 3 сентября, перед матчем ПФК ЦСКА - «Зенит» на стадионе ВЭБ Арена пройдет грандиозный семейный праздник футбола. Для гостей будет организовано настоящее театрализованное «Фикси-шоу» и специальный квиз на табло. Кроме того, в программе мастер-классы, конкурсы и подарки от любимых персонажей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.