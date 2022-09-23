Для тех, кто хочет больше: ярмарка Cosmoscow продолжается в онлайн-формате

Ярмарка современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе завершилась, но купить произведения московских художников из секции Created in Moscow можно на платформе TEO, где продолжает работу онлайн-версия ярмарки. Cosmoscow проходит в гибридном формате уже третий раз.

Преимущество Cosmoscow Online заключаются в увеличенном сроке проведения по сравнению с ярмаркой в Гостином дворе. Кроме того, все цены доступны на сайте, а удобная система фильтрации помогает легко найти необходимого художника или галерею и приобрести работу в одно касание. Плюсом покупки картин через платформу TEO также может стать кэшбэк в размере 10% от официального партнера ярмарки Tinkoff Private.

Секция Created in Moscow на ярмарке современного искусства Cosmoscow организована Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Благодаря проекту десять московских галерей, отобранных экспертным советом, смогли продемонстрировать работы одного из своих художников на ярмарке бесплатно.

Cosmoscow – масштабный структурообразующий проект, направленный на продвижение и популяризацию российского современного искусства. Ярмарка является платформой для взаимодействия и культурного диалога между разными участниками системы искусства, цель которой состоит в появлении развитого российского арт-рынка.

Фото – Cosmoscow

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