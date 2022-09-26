В МУЗЕЙНОМ ДВОРЕ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Выступление лучших духовых оркестров Московской области пройдет в Серпухове 1 октября в 12:00. Мероприятие станет кульминацией фестиваля духовой музыки им. Н.П. Андреева, которое проводит Серпуховский историко-художественный музей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С апреля в музее состоялись пять концертов классической музыки.

В день рождения одного из самых ярких представителей пикториальной фотографии, в старинный Серпухов приедут 5 творческих коллективов из Красногорска, Можайска, Истры и Каширы. Свои программы музыканты представят во дворе Серпуховского историко-художественного музея. В конце мероприятия состоится масштабное выступление сводного духового оркестра Подмосковья. В числе произведений зрители услышат знаменитые на весь мир «Подмосковные вечера».

В рамках празднования 140-летия Н.П. Андреева также состоится презентация альманаха «Живопись света. Искусство фотографии».

После мероприятия приглашаем посетить новый межмузейный проект «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии», созданный при участии Политехнического музея. Выставка рассказывает о развитии в России течения пикториализма, судьбе его представителей, а также вкладе первых фотохудожников и инженеров-изобретателей в мировую историю художественной фотографии.

Список оркестров, принимающих участие в шествии:

Народный коллектив «Духовой оркестр» МБУК «Можайский культурно-досуговый центр», г.о. Можайск. Руководитель — Артем Александрович Лупанов.

Народный коллектив «Духовой оркестр» МАУК КДК «Подмосковье», г.о. Красногорск. Руководитель-дирижер — Александр Александрович Катин.

Народный духовой оркестр им. Р.Д. Олексюка МБУК «Истринский КДК», г.о. Истра. Руководитель — Юрий Александрович Здрогов.

Образцовый коллектив детский духовой оркестр «МАЭСТРО» МБУ «Центр культуры и досуга», г.о. Красногорск. Руководитель — Вадим Алексеевич Нестеров. Дирижер — Станислав Александрович Сенаторов.

Народный коллектив духовой оркестр «Созвучие», МАУК «”Центр культурных инициатив” городского округа Кашира». Руководитель — Виктор Михайлович Козлов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.