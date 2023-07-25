Дмитрий Чернышенко открыл пятый образовательный заезд «Наука как искусство» арт-кластера «Таврида»

25 июля Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом посетил молодёжно-просветительский курорт «Таврида.АРТ» в Крыму. В рамках встречи он оценил творческие и научные перспективы молодых деятелей культуры и искусства России, а также дал напутствие участникам образовательного заезда «Наука как искусство».

Развитие отечественной науки и продвижение молодого искусства — такого курса придерживается арт-кластер «Таврида». В России 2021 год был объявлен Годом науки и технологий, по результатам инициатива получила отклик научного сообщества и активное развитие сферы. В итоге для усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны Президент РФ Владимир Путин объявил в стране Десятилетие науки и технологий. Именно поэтому арт-кластер «Таврида» в очередной раз уделил особое внимание научному потенциалу страны. Так, на образовательный заезд «Наука как искусство» с 24 по 30 июля собрались более 320 молодых ученых, экологов, блогеров и художников из 68 регионов, чтобы понять, как симбиоз творчества и науки позволяет исследовать новые грани нашего мира.

25 июля состоялось открытие образовательного заезда «Наука как искусство», где с приветственным словом перед участниками выступил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Одна из национальных целей развития, обозначенных Главой государства — создание возможностей для самореализации и развития талантов. Творчество — один из самых ярких способов самовыражения и формирования гармонично развитой личности. Получается, что каждый из вас вносит свой вклад в это важное общее дело, являясь непосредственным участником процесса», — обратился Дмитрий Чернышенко к участникам образовательного заезда. Вице-премьер также отметил, что формирование гармонично развитой личности происходит постепенно, поэтому важно создавать условия для этого на разных этапах жизни человека. Кроме того, в своем обращении к участникам образовательного заезда «Наука как искусство» Дмитрий Чернышенко предложил включить «Тавриду» в программу молодёжного и студенческого туризма «Студтуризм.рф».

В рамках программы образовательного заезда российские культурологи и искусствоведы расскажут участникам арт-школы науки и технологий, как использовать приемы драматургии в проектной работе. Молодые инженеры и технологи в свою очередь будут развивать креативное мышление — в этом им помогут занятия по созданию видеоконтента и обучение методам самопрезентации и импровизации. Участники арт-школы экологии займутся работой над проектами по экологизации производств Крыма. Молодые дизайнеры, урбанисты, художники, инженеры, экологи и эковолонтеры посетят производства крымской натуральной косметики «Крымская роза» и кондитерской фабрики «Крымский султан», где они изучат специфику организации производственных процессов и экологических решений. Также участникам арт-школы предметного дизайна расскажут, как проектировать с помощью искусственного интеллекта, презентовать свои идеи заказчикам и правильно оформлять портфолио. О том, как вести прямые эфиры, продюсировать документальное кино и работать с телеграм-каналам, расскажут на лекциях арт-школы документального кино и медиапроектов. Молодых специалистов обучат продюсеры, редакторы, режиссеры и корреспонденты RT. Участники арт-школы современного изобразительного искусства обсудят возможности использования технологий искусственного интеллекта в творчестве. Под наставничеством экспертов участники разработают личные проекты, а также больше узнают о сайнс- и техно-арте.

Визит Дмитрия Чернышенко продолжился знакомством с территорий Академии творческих индустрий «Меганом» — нового круглогодичного образовательного центра, который стал ядром молодёжно-просветительского курорта «Таврида.АРТ».

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