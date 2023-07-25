OVCHARENKO и аукционный дом VLADEY представляют групповую выставку художников «ЗДРАВСТВУЙТЕ!»

OVCHARENKO представляет новый групповой проект в рамках сотрудничества с аукционным домом VLADEY. Название выставки художников OVCHARENKO «ЗДРАВСТВУЙТЕ!» имеет двойной смысл. Сложность и одновременно красота русского языка позволяет находить в простом слове «Здравствуйте!» как пожелание доброго здравия, так и приветствие при встрече. А встреча на выставке предстоит с великолепными художниками и их произведениями.

За 33 года своей работы OVCHARENKO, а первая выставке галереи (тогда она называлась «Риджина») прошла в сентябре 1990 года, было проведено 278 групповых и персональных выставок. В религии «33 года» — возраст Христа — время совершенства, период жизни, когда достигнута вершина. Воскрешение Христа произошло тогда же, когда ему было 33, так что «ЗДРАВСТВУЙТЕ!».

Основатель VLADEY и OVCHARENKO Владимир Овчаренко: «В стране и в мире непростые времена. А когда они были простые? Художникам сейчас очень сложно. Их мир целиком поменялся. Для многих из них это оказалось трагично, другие продолжают создавать великолепные произведения искусства. Мы рады представлять лучших из лучших, это большая честь и ответственность. Москва — культурный центр мирового уровня. И всегда будет таковым. И она достойна новых классных художественных выставок. Они впереди!».

За последние полтора года OVCHARENKO в сотрудничестве с VLADEY не раз представил персональные выставки своих художников, среди них — проекты Алисы Горшениной, Сергея Зарвы, Алексея Каллимы, Павла Пепперштейна и арт-группы ППСС, Ивана Разумова, Инала Савченкова, Леонида Цхэ и Нестора Энгельке.

Инал Савченков. Замерзающая луна, 2022. Холст, масло, 123 х 139.5 см

Павел Пепперштейн. Синяя, 2022. Холст, масло, акрил, 120 х 150 см

Павел Пепперштейн. Боковая, 2022. Холст, масло, акрил, 120 х 150 см

Художники: Виктор Алимпиев, Сергей Братков, Олег Голосий, Стас Волязловский, Эрвин Вурм, Алиса Горшенина, Михаил Доляновский, Сергей Зарва, Алексей Каллима, Егор Кошелев, Влад Кульков, Владимир Логутов, Джонатан Мезе, Райан Мосли, Павел Пепперштейн, Джэк Пирсон, арт-группа ППСС, Даниэль Рихтер, Инал Савченков, Мария Серебрякова, Семён Файбисович, Клэр Фонтэн, Леонид Цхэ, Иван Чуйков, Дмитрий Шабалин, Нестор Энгельке.

Для посетителей будут организованы обзорные экскурсии. Медиаторы познакомят зрителей с работами выставки, подробно расскажут о художниках и их произведениях.

Экскурсии проходят каждый день: в будние дни – в 19:00, по выходным – в 14:00 и в 18:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.