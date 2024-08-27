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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в новом сериале «Гудбай»

editor
By editor
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джо байден - сериал гудбай - дмитрий дюжев

Телеканал ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production объявляют о начале съемок комедийного сериала о том, как президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность.

Главную роль в сериале играет Дмитрий Дюжев, также в проекте снимаются Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова. Режиссером проекта стал Евгений Невский («Этерна: часть первая», «В спорте только девушки»).

По сюжету президент США Джо Байден хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота. Теперь Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча…

«Мне нравятся роли, благодаря которым я могу расширить свой актёрский диапазон и буквально побыть другим человеком. На мой взгляд, это одна из ключевых задач актёра – искать новые характеры новых персонажей. Я прекрасно понимаю, что моё тело – это инструмент, который сам научается быть другим. Мне самому очень любопытно увидеть, что получится из нашего смелого эксперимента, и смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне. Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное – показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра. Тем не менее могу точно гарантировать будет очень добрая, жизненная и смешная история», – рассказывает актёр Дмитрий Дюжев.

«Наш проект — это, безусловно, комедия с элементами сатиры. Мы хотели создать историю, которая не просто развлекает, но и заставляет задуматься над отношениями между Россией и Америкой, показывая их через призму юмора и абсурда. Взаимоотношения двух стран часто становятся предметом серьёзных политических дискуссий, но нам хотелось рассмотреть их с другой стороны — показать, что даже в самых сложных ситуациях можно найти что-то смешное и объединяющее. К тому же, политическая сатира позволяет нам исследовать культурные стереотипы и предрассудки, делая это с юмором и лёгкостью, без обид. Через смех мы можем посмотреть на себя со стороны и, возможно, лучше понять друг друга», – комментирует креативный продюсер проекта Александр Балдин.

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