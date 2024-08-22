«Попадос»: Макар Хлебников, Лиза Ищенко и Тимофей Трибунцев снимаются в криминальной комедии 

Стартовали съемкий криминальной комедии «Попадос», в которой каждый мужчина — чудом выживший мальчик. В ролях — Макар Хлебников («Пингвины моей мамы», «Снегирь»), Лиза Ищенко («Краш-тест», «Алиса не может ждать»), Антон Шокалюк («Лихие»), Шарифбек Закир («Юность»), Тимофей Трибунцев («Снегирь», «Дядя Леша», «Пищеблок»). Режиссер — Александр Собичевский («Я богиня», «Убойный отпуск», «Обычная женщина»), автор сценария — Илья Шошин («Минус Дима»). Производством сериала занимаются студия LOOKFILM и онлайн-кинотеатр KION.

Трем подросткам попадает в руки оборудование для газовой резки. Решив заработать, пацаны без разрешения берут машину соседа-полицейского и отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый башенный кран. Однако кран падает на машину лидера преступной группировки, который только что на их глазах застрелил дальнобойщика. Пытаясь скрыться, друзья попадают в аварию и разбивают «бэху». То, что казалось прибыльным делом, становится началом целой череды проблем.

«Попадос» — это сериал о взрослении в маленьком городе в эпоху перемен, который говорит о вечных ценностях — настоящей дружбе и любви.

Макар Хлебников, актер:

«Я очень хотел поработать с Александром Собичевским, у нас должен был случиться один совместный проект, но не сложилось в силу обстоятельств, и поэтому, когда меня позвали на «Попадос», я с удовольствием согласился и надеялся очень, что меня утвердят. Мне понравился сценарий — такая простая, и в то же время лихая и универсальная история coming of age, которая упакована в нашем сериале в локальный сеттинг. Я, кстати, впервые в Перми, где у нас до октября будут идти съемки, надеюсь успею посмотреть город».

Антон Шокалюк, актер:

«В новом сериале «Попадос», я исполню роль Сержанта. И нет, это не звание, скорее способ общения с окружающим миром: «Бей-беги, — а там будет видно». С того момента, как я прочел сценарий, мне стало понятно что это моя история. И нужно было сделать так, чтобы точно-точно попасть в этот калейдоскоп впечатлений. Сами пробы проходили в легкой и позитивной атмосфере, хотелось просто шутить, импровизировать на камеру. В один момент я уже ходил как будто не на пробы, а просто пообсуждать сценарий моего героя, так как мысленно у меня уже все сложилось. Оставалось лишь услышать: «Ты в команде, братец», и вот я тут!»



Шарифбек Закир, актер:

«Первое, что понравилось в сценарии — это то, что у моего персонажа есть арка: в начале и в конце истории это совсем разные люди. Я буду играть персонажа по имени Мансур. Он очень замкнутый парень, внутренне скованный. Наверное, этим меня и привлек персонаж.

Во время кастинга я чувствовал, что мы с режиссером понимаем друг друга без слов. Выполняя его задачи, мне не приходись выкручиваться, чтобы «впихнуть» себя в персонажа. Все прошло максимально гладко, без лишних объяснений. Сам кастинг шел довольно долго, мне дали задание скинуть 10 килограмм — я скинул за месяц».

Александр Собичевский, режиссер, автор сценария:

«На мой взгляд, «Попадос» — иллюстрация известной шутки о том, что каждый взрослый мужчина — это чудом выживший мальчик. Это история парней с ещё максималистским, черно-белым взглядом на мир, где зло безусловно, а первая любовь единственная и настоящая. Как три мушкетёра, готовых проскакать полмира в поисках подвесок королевы, они, тем не менее попадают во вполне серьёзные ситуации, их ищут бандиты, их кидают на деньги, а родителям как никогда, оказывается, нужна их помощь».

Игорь Мишин, генеральный продюсер KION:

«Мы приступаем к съемкам драйвовой пацанской истории — у сценария нашего нового сериала «Попадос» невероятная молодая энергия, во многом благодаря мастерски собранному касту. Наша история понравится всем, кто любит книги и фильмы про дворовых мальчишек, любит криминальные приключения в жанре комедии, потому что по большому счету это все истории про мушкетеров. Отличительной чертой этого жанра в нашем случае будет уникальная структура повествования — вся история рассказывается как иллюстрация к судебному разбирательству».

Александр Плотников, продюсер:

«Это приключенческое бадди-муви целиком построено на безграничном обаянии молодых ребят: несмотря на то, что герои далеко не всегда правы, уверен, что зрителям с самого начала захочется их «понять и простить». В их актерском ансамбле одна безусловная звезда — это Макар Хлебников, играющий заводилу-Буслая. Но я уверен, что после премьеры «Попадоса» Антон Шокалюк и Шарифбек Закиров станут героями нового российского кино.

Отдельным аттракционом нашей истории является детально разработанный второй план, в котором представлены почти все социальные слои современного российского общества: родственники ребят, преподаватели, одноклассники, дальнобойщики, полицейские, чиновники, бандиты… Но «Попадос» ни в коем случае не социальная или криминальная драма: реальность в этой истории раскрашена рассказом главного героя, который, как в «Фантазерах» у Носова, ни на секунду не выключает воображение. Но не стоит ждать от него сказок: приключения главных героев, каким бы невероятным стечением обстоятельств они не были обусловлены, происходят здесь-и-сейчас».