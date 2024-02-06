В Городовиковске благоустроят территорию «Башантинской ярмарки»

Государственная экспертиза Республики Калмыкия выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта благоустройства территории «Башантинская ярмарка» в городе Городовиковске. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году прошел VIII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Одним из победителей в Республике Калмыкия стал этнографический музей под открытым небом по улице Пионерская в Городовиковске. Архитектурные объекты создадут в современном калмыцком стиле.

Проект предусматривает размещение входной зоны с традиционной кибиткой на подиум-телеге, заполненной предметами калмыцкого быта. На территории построят павильон «Долан бурхн» с арт-объектом «Тюльпаны», его украсят гирляндами и искусственными растениями. Также предполагается оборудование беседки с интерактивным киоском «История Калмыкии», где жители и гости города могут познакомиться с историей и обычаями калмыцкого народа.

Застройщик – Администрация Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия. Проектировщик – ООО «Строительный дорожный контроль».