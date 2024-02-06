ВЕНА (Австрия): «Сильфиды» «Русских сезонов» Дягилева в новом сезоне репертуара Венской народной оперы

Венская народная опера - второй музыкальный театр австрийской столицы, построенный в честь 50-летнего юбилея правления императора Франца Иосифа I. Не только опера, но и оперетта и балет входят в репертуар театра. Очень многие произведения исполнялись на немецком языке, или же в немецком переводе. Позже в репертуаре театра произведения стали исполнять на языке оригинала.

В «Сильфидах» («Шопениане») хореографии Михаила Фокина в 1909 году на парижской сцене блистали Анна Павлова, Тамара Красавина и Вацлав Нижинский. После премьеры в Санкт-Петербурге в столице Франции балет снискал большой успех. Позже Анна Павлова танцевала его во многих странах Европы и мира. Михаилу Фокину удалось создать на музыку Фредерика Шопена произведение в высоко поэтической атмосфере, без строгого сюжета. Его хореография стала основой современного балетного танца. Уже в нашем XXI столетии современные зарубежные хореографы будут создавать на музыку Франца Шуберта, Арво Пярта, Вольфганга Амадея Моцарта балеты на библейские сюжеты или смену настроений. "Шопениана" шла и в Кировском (сейчас Мариинском) театре, и в ГАБТ.

К слову, в Венской народной опере в этом сезоне исполняют и балет Петра Чайковского «Щелкунчик», и его же оперу «Иоланта». Не лишним будет вспомнить и гастроли Венской народной оперы в СССР в 1983 году. В то время они показали свою классику - оперетты «Летучая мышь», «Королева чардаша», «Весёлая вдова».

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ